Arnavutluk, bir Rus diplomatı Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği iddiasıyla 'istenmeyen kişi' ilan etti

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı, bir Rus diplomatı Kovid-19'la mücadele tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeden gitmesi için 72 saat verdi.

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Rusya'nın Tiran Büyükelçisi Mihail Afanasyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirilerek, Rus diplomatın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerini ihlal etmesi nedeniyle endişelerin dile getirildiğini belirtti.

Açıklamada, vaatlere rağmen Rus diplomatın tedbirleri ihlal etmeye devam ettiği ileri sürülürken, "Maalesef Arnavutluk hükümeti, diplomat Aleksey Krivoşeyev’i istenmeyen kişi ilan etme kararını aldı. Rus diplomat, resmi bildirimden sonra 72 saat içinde ülkeden ayrılmak zorunda" ifadelerine yer verildi.

Rusya’nın Tiran Büyükelçiliği, suçlamaların asılsız olduğunu açıkladı.

Sputnik'e açıklama yappan elçilik, Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı'ndan ilgili notayı aldıklarını doğrulayarak "Ayrıca basın açıklamasını da inceledik. Tüm bu belgelerde belirtilen suçlamaların asılsız olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca basın açıklamasında, çalışanımızın ad ve soyadının belirtilmesinin uluslararası diplomatik uygulamaya aykırı olduğunu kaydediyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bilgilendirildi" dedi.