Aşı üreticilerine karşı 'masaya yumruğu vurduk' diyen AB Konseyi Başkanı: Gerekirse yasal yollara başvururuz

Avrupa Birliği (AB) Kovid-19 aşısı üreticilerinden imzalanan teslimat sözleşmelere uymalarını istedi. Gecikmelere tepki gösteren AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 'ilaç firmalarının imzaladıkları aşı sözleşmelerini yerine getirmelerini sağlamak için ellerindeki yasal araçları kullanmayı planladıkları' uyarısında bulundu.

Europe 1 radyosuna sAvrupa'da Kovid-19 aşısı tedarikinde yaşanan gecikmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, BioNTech-Pfizer aşısının teslimatında birkaç hafta gecikme olacağı açıklaması üzerine AB üyesi ülkelerin sert tavır koyarak durumu düzelttiğini söyledi.

AB Konseyi Başkanı, "Masaya yumruğumuzu vurduk ve ardından gecikmelerin azaldığını gördük" diyerek ekledi:

"İlaç şirketlerinin imzaladıkları aşı sözleşmelerine saygı göstermelerini, yasal yollara başvurarak sağlayacağız."

EU will make vaccine companies respect supply contracts: Charles Michelhttps://t.co/d8Y6KnIc0x pic.twitter.com/8fN3AaPEHA — Hindustan Times (@htTweets) January 24, 2021

Michel, firmaların aşı ile ilgili yeni üretim zincirleri kurması gerektiğini ve yeterli ham madde tedarikinde zorluklar yaşayabileceğini, ama aşı sevkiyatında yaşanan gecikmelere ilişkin şeffaf biçimde bilgi vermek zorunda olduklarını dile getirdi.

AB Konseyi Başkanı, AB'nin yetişkin nüfusunun yüzde 70'ni yaza kadar aşılama hedefinin gerçekleşmesinin bu şartlarda zor olduğunu belirtti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de aşı üreticilerini eleştirerek gecikmelerin ölümcül sözleşme ihlallerine yol açtığını dile getirdi.

Conte, bu yüzden İtalya ile diğer AB ülkelerinin büyük zararda olduğunu söyledi.

BioNTech-Pfizer'in geçen hafta üretimden kaynaklı Avrupa'ya aşı teslimatını geçici süre azaltacağını duyurmasının ardından, henüz Avrupa İlaç Kurumu'ndan (EMA) onay almamış Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının da teslimatında gecikmeler yaşanabileceği bildirilmişti.

Pazartesi günü AB'de aşılama stratejisi konulu toplantıda, sözkonusu gecikmelerin ele alınması bekleniyor.