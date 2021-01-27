AB, Boeing 737 Max'a uçuş izni verdi

Avrupa Birliği, iki kazaya sebebiyet verdiği düşünülen ve eleştirilere hedef olan Boeing 737 Max uçaklarının uçuşuna beklenen izni verdi.

Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) bugün yaptığı açıklamada, Boeing 737 MAX'ın iki ölümcül kazanın ardından 22 ay sonra tekrar uçması için izin verdiğini duyurdu.

Ajansın yaptığı açıklamada, "EASA tarafından yapılan kapsamlı analizin ardından 737 MAX'ın güvenli bir şekilde hizmete dönebileceğini belirledik" ifadeleri yer aldı.

Kararın Boeing firması veya Amerikan Federal Havacılık İdaresi'nden bağımsız olarak alındığı da ajansın yaptığı açıklamada belirtildi.

Kontrol sistemindeki hata 2 kazaya sebep olmuştu

Boeing, '737 Max' tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yolları'na ait 'JT 610' sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, 'Boeing 737 Max' tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.