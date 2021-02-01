Türk bilim insanları mutasyonlu koronavirüsü tespit eden kit geliştirdi

Avusturya’ya 15 yıl önce yerleşen ve Salzburg eyaletinde Procomcure Bıotech şirketi CEO’su ve kurucusu olan Prof. Dr. Kamil Önder, ‘Mutasyonlu koronavirüsleri’ tespit eden PCR testi geliştirdi.

Ülkede Kovid-19’un İngiltere ve Güney Afrika mutasyonlu vakaların görülmesinin ardından çalışma başlatan şirket, alınan 40 numunenin 3’ünde İngiltere mutasyonu B.1.17 tespit edildiğini teyit etti.

Önder, ürettiği mutasyonlu koronavirüsü tespit eden kitin, ISO sertifikalı ve klinik onaylı (IVD-CE) olan ilk ürün olduğunu açıkladı.

“Alınan numunenin bir kısmı özellikle bu mutasyona dair analiz ediliyor" diyen Önder, "Sonuç 70-90 arasında alınıyor. Tüm işlem dizileme olmadan, uygun ücretli ve çok hızlı yapılabiliyor. Bu sayede virüse karşı büyük bir avantaj sunuyor" dedi.

Önder, Thalgau'daki şirketin haftada 5 milyon PCR test üretebildiğini ifade ederek, "Avusturya'da kullanılmaya başlandı. Şu anda bir test seti 6 euro değerinde. Ancak fiyatı üretim sayısı ve teslimat kapsamına göre farklılık gösterebiliyor. Ar&Ge'den üretime kadar yüzde 100 Avusturya menşeilidir" açıklamasında bulundu.