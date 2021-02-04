Kovid-19 inkarcısı kadının İngiltere'deki hastanelere girişi yasaklandı

İngiltere'de Kovid-19 salgını ve aşı karşıtı kampanyalar yürüten Hannah Dean, hastanelerde servislerin boş olduğunu iddia ettiği videoları defalarca paylaştıktan sonra, ülke genelindeki tüm hastanelere giriş hakkından men edildi.

Koronavirüs inkarcısı ve aşı karşıtı 30 yaşındaki Hannah Dean'in, hafta sonu paylaştığı görüntülerin ardından İngiltere'deki tüm hastanelere girişi yasaklandı.

Covid denier Hannah Dean has been banned from all hospitals https://t.co/4l5ENuhWLY — Bournemouth Echo (@Bournemouthecho) February 3, 2021

​Cumartesi günü Royal Bournemouth Hastanesi'ne giren Dean, hastanedeki yetkililer tarafından kovulmadan önce yaklaşık 10 dakika boyunca hastanede dolaşıp video çekti. Ertesi gün ise Portsmouth'taki Queen Alexandra Hastanesi'ne giden virüs inkarcısı ve aşı karşıtı kadın, bu hastaneden de görüntüler paylaşmıştı.

Dean tarafından Facebook'ta paylaşılan görüntülerde ise, hastaneye yaklaşmaya çalıştığı ancak onu tanıyan bir güvenlik görevlisi ile karşılaştığı ve geri çevrildiği görülüyor.