Berlin, ABD'nin Almanya'dan asker çekmeyi askıya alma kararını olumlu karşıladı

ABD Başkanı Joe Biden, dün Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı ziyarette yaptığı konuşmada, eski Başkan Donald Trump döneminde başlatılan Almanya'dan asker çekilme sürecini dondurduğunu duyurmuştu.

Kararı memuniyetle karşıladıklarını açıklayan Almanya Federal Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, "Almanya'daki ABD askeri varlığı, Avrupa ve transatlantik güvenliğine hizmet etmektedir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Amerikan askerlerinin Almanya'dan çekilmesinin askıya alınması kararının ne kadar süre uygulanacağı ya da Biden yönetiminin bunu 2020'de Trump tarafından yayınlanan bir kararnameden önce var olan 34 bin 500 asker seviyesine geri döndürmeye karar verip vermeyeceği henüz net değil.