Slovakya Başbakanı: Sputnik V aşısı üretebiliriz

Slovakya Radyosu’nda yayınlanan ‘Cumartesi Diyalogları’ programına katılan Matovic, Slovakya’nın koronavirüs aşısının üretimini yapabileceğini, ürününse Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısı olabileceğini ifade etti.

Matovic, “Sputnik V’nin Rus üreticisi, aşının tedarik edildiği ülkede doğrudan üretilmesine de ilgi duyuyor. Jeoploitik çıkarlar insanların çıkarlarının üzerinde olmamalı” diye konuştu.

Matoviç, Slovakya’nın koronavirüs aşısını üretmeye başlaması durumunda üretimi sadece kendi ihtiyaçlarını değil, Avrupa Birliği’nin (AB) diğer ülkelerinin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde yapabileceğini sözlerine ekledi.

Çarşamba günü İngiliz saygın tıp dergisi The Lancet, Sputnik V’nin ciddi yan etkilerin görülmediği ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan Lancet makalesinde Sputnik V aşısının yüzde 91.6 düzeyinde etkinliği olduğu da doğrulandı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.