AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya ile diplomatik kanallar korunmalı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya ile diplomatik kanalların görüş alışverişinde bulunmak için korunması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üç günlük Rusya ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, Rusya ile diplomatik kanalların görüş alışverişinde bulunmak için korunması gerektiğini belirtti.

AB Dış İlişkiler Servisi’nin sitesinde yayınlanan açıklamada, “Diplomatik iletişim kanalları, yalnızca krizlerin veya olayların hafifletilmesi için değil, özellikle de ilişkilerin tatmin edici olmaktan uzak bulunduğu bu zamanda doğrudan görüş alışverişi için, sert ve samimi mesajların iletilmesi için açık kalmalı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Borrell’in 22 Şubat’ta Brüksel’de yapılacak toplantıda AB dışişleri bakanlarına Rusya ziyareti ile ilgili bilgi vereceği ifade edildi.

Borrell’in 4-6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği Moskova ziyareti sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.