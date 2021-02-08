Danimarka Başbakanı evde temizlik yaptığı anları takipçileri ile paylaştı

Danimarka'da 2019 yılının Haziran ayından bu yana Başbakanlık görevini sürdüren Mette Frederiksen, kişisel sosyal medya hesabından evinde temizlik yaptığı anları paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mette Frederiksen (@mette)'in paylaştığı bir gönderi

Hafta sonunu evinde geçirdiğini ve uzun zamandır temizlik yapmak için vakit bulamadığını aktaran Başbakan Frederiksen, "Hafta sonu kış güneşi. Son birkaç aydır evi temizlemek için fazla zamanım olmadı. Herkese mutlu bir pazar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başbakan Frederiksen, aktif sosyal medya kullanımı ile biliniyor.