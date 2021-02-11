Hollanda'da Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa'da görev yapan askerlere 5 bin euro'luk ödeme

Hollanda hükümeti, Bosna Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı görev yapan ve Srebrenitsa’daki ölümlere seyirci kalmakla eleştirilen Hollandalı askerlere 5 bin euro ödeyecek.

Hollanda hükümeti, 1995’te Bosna Savaşı’nda Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapan ve Srebrenitsa’da 8 binden fazla Boşnak'ın hayatını kaybettiği katliama seyirci kalmakla eleştirilen Hollandalı askerleri 5 bin euro ile ödüllendireceğini açıkladı.

Veteranen van Dutchbat-III verdienen eerherstel. Ze zaten destijds in Srebrenica in een onmogelijke situatie en hebben daarna veel onterechte kritiek over zich heen gekregen. Namens het kabinet neem ik daarom de aanbevelingen van de commissie Borstlap over.https://t.co/4992RFqWM8 — Ank Bijleveld (@MinBijleveld) February 10, 2021

​Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld’a, Srebrenitsa savaşında görev yapan Hollandalı askerler hakkında hazırlanan rapor sunuldu. Raporda, yaşananların üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen askerlerin 3’te birinin halen psikolojik ya da fiziksel desteğe ihtiyacı olduğu açıklandı.

'Askerlerin travmayı atlatması için Bosna ziyareti düzenlenebilir'

Askerlerin yaşadıkları tecrübelerin faturasını ağır ödedikleri ifade edilen raporda, içinde bulundukları koşullar değerlendirildiğinde, kendilerinden imkansız bir şey talep edildiği, bu askerlerin devlet ve halk tarafından takdir görmedikleri belirtildi.

Ayrıca askerlerin yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için önümüzdeki dönemde istekleri üzere Bosna ziyaretleri düzenlenebileceği kaydedildi.

Hollanda hükümetinin bu açıklaması sosyal medyada tepkilere yol açtı. Bunun 17 Mart’ta yapılacak seçimler öncesi gösteriş amaçlı yapıldığı ve askerlerin yanlış davranışlarından dolayı binlerce insanın katledilmesine rağmen yine de takdir gördükleri belirtildi.