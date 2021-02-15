Almanya hükümetinden Navalnıy'ın test sonuçlarıyla ilgili yeni açıklama

Almanya hükümeti, Rus aktivist Aleksey Navalnıy'ın kanı, destekçileri tarafından Almanya'ya götürüldüğü belirtilen şişesi ve diğer eşyalarında tespit edilen madde izlerinin aynı olduğunu öne sürdü.

Almanya İçin Alternatif Partisi'nin parlamentodaki grubu, Alman hükümetine Navalnıy'ın kanı, şişesi ve eşyalarındaki zehirleyici madde izlerinin aynı olup olmadığını sordu.

Söz konusu numunelerdeki zehirleyici madde izlerinin aynı olduğunu belirten hükümet, bu tespitin hangi kurum tarafından yapıldığına dair soruyu yanıtsız bıraktı. Hükümet, "Sorunun konusu, toplumsal çıkarları çok ciddi şekilde ilgilendiren bir bilgi, bu nedenle bu soruya yanıt verilemez" demekle yetindi. Hükümet, bu şişenin ve diğer eşyaların kimden alındığına, bu eşyaların şu anda nerede ve nasıl saklandığına dair sorulara da aynı yanıtı verdi.

Navalnıy'ın Almanya'da tedavi gördüğü süre boyunca Alman özel kuvvetlerinin koruması altında tutulduğunu kaydeden hükümet, Rus aktiviste sadece eşi ve sözcüsünün eşlik ettiğini belirterek Navalnıy'ın Noviçok maddesiyle zehirlendiğine dair 'çürütülemez kanıtlar' elde edildiği anda bu kişilerde zehirlenme izine rastlanmadığını ifade etti.

Almanya, Noviçok'u tespit etme teknolojisine ilişkin sorulara yanıt vermiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın SSCB döneminde geliştirilen bu askeri zehirleyici maddeyi tespit etmeyi sağlayan teknolojileri nasıl elde ettiğini açıklamadığını söyleyerek "Sergey ve Yuliya Skripal ile ilgili vakanın yaşandığı dönemde Rusya'yı parmakla işaret ederek başka hiç kimsenin Noviçok üretme teknolojisine sahip olmadığını söyleyenler arasında Almanya da vardı. Almanya ordusu Nalvanıy'da Noviçok tespit ettiğinde onlara 'Bu bilgiyi nerede elde ettiniz? Zira ülkenizde bu tür çalışmalar yapılmadığını bizzat siz söylemiştiniz' diye sorduk. Ancak bir ses gelmedi" demişti.

20 Ağustos'ta Navalnıy, Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşmış, Omsk şehrine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan testlerde zehir izine rastlanmamıştı. Ancak destekçileri, Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından aktivistin Noviçok maddesiyle zehirlendiği iddia edilmişti. Navalnıy, 32 günlük tedavi sürecinin ardından 23 Eylül'de taburcu olmuş, 17 Ocak'ta Rusya'ya dönmüştü.