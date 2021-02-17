Almanya Sağlık Bakanı Spahn’dan mutant virüs açıklaması

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişe verici açıklamalarda bulundu. Robert Koch Enstitüsünün (RKI) pozitif çıkan 23 bin Kovid-19 testini analiz ettiğini belirten Spahn, koronavirüsün mutasyona uğramış türlerinin ülkede hızla yayıldığını söyledi.

German Health Minister Jens Spahn said that the B117 coronavirus variant now accounts for 22% of all new infections in the country.



Two weeks ago, the number of cases resulting from the mutation first discovered in the UK was just 6%.pic.twitter.com/DA17NIq8Y0 — DW News (@dwnews) February 17, 2021

​Bakan Spahn, tespit edilen koronavirüs vakalarının yüzde 22'sinde İngiltere'de ortaya çıkan virüs mutasyonun görüldüğünü açıkladı.

Ayrıca İngiltere mutasyonunun görülme sıklığının 2 hafta içinde yüzde 6'dan yüzde 22'ye çıktığını bildireren Spahn, “Veriler mutasyonların hızla yayıldığını gösteriyor” dedi.

Spahn, Güney Afrika mutasyonuna rastlanma sıklığının ise yüzde 1.5 olduğunu aktardı.

Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamada ise mutasyona uğramış virüsün bulaşma hızının yüzde 30-50 arasında olduğu belirtilerek, daha dikkatli olunması gerektiğine yönelik uyarıda bulunuldu.

Kovid-19 mutasyonlarının ülkede hızla yayılmasına rağmen günlük vaka sayılarında düşüş olduğunu belirten Spahn, tedbirlerin etkisini gösterdiğini vurguladı.

Öte yandan Spahn, önlemlerin gevşetilme ihtimalinin salgının yayılma hızına bağlı olarak gerçekleşeceğini söyledi.