AB: Sputnik V onayı, üretildiği yerlerin denetimini gerektiriyor

Von der Leyen, Brüksel’deki basın toplantısında, “Onlar bu aşıyı Avrupa’da üretmiyor, bu yüzden elbette üretim yerlerinin denetim süreci olmalı. Çünkü tecrübenin (AB’nin aşı alımında yaşadığı sorunlar) de gösterdiği gibi, önemli anlardan biri, istikrarlı ve kaliteli bir üretim sürecidir” diye konuştu.

Rus aşı üreticisinin henüz AB’ye izin için başvuruda bulunmadığını söyleyen Von der Leyen, “Sputnik V üreticisinin güya Avrupa İlaç Ajansı’na piyasa izni için resmi başvuruda bulunduğu yönünde düzenli haberler görüyorum. Bu öyle değil. Sputnik V henüz piyasa kullanım izni için başvuru yapmadı. Bunu yapmak istiyorsa tüm bilgileri sunması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Von der Leyen ayrıca 27 AB ülkesinin toplamda 33 milyon doz aşı alabildiğini belirterek 22 milyon kişiye ilk doz, 7 milyon kişiye de iki doz verildiğini söyledi.