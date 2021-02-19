AB'den aşı programı COVAX'a 1 milyar euroluk mali destek

AB, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) katkısını 1 milyar euroya yükseltti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Afrika'daki aşılama çalışmaları için de ilave 100 milyon euro destek sağlayacaklarını belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına AB'nin ilave mali destek sağlayacağını açıkladı.

We will only be safe if the whole world is safe



As announced in the #G7, the EU is doubling its contribution to #COVAX, the world’s facility for universal access to vaccines - from €500 million to €1 billion.



Deliveries will start soon. A true moment of global solidarity. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 19, 2021

​Von der Leyen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ancak tüm dünya güvende olduğunda biz de güven de olacağız. Teslimatlar yakında başlayacak" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu'nun COVAX'a daha önce 500 milyon euro katkı sağlamayı taahhüt ettiğini anımsatan Von der Leyen, programa toplam katkının 1 milyar euroya çıkarıldığını belirtti.

Von der Leyen, Afrika'daki aşılama çalışmaları için de ilave 100 milyon euro destek sağlayacaklarını, söz konusu fonların Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi iş birliğiyle kullandırılacağını bildirdi.

COVAX ile Kovid-19 aşılarının dünyanın zengin ve yoksul ülkelerine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması amaçlanıyor. COVAX, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz Kovid-19 aşısı alımına yönelik farklı üreticilerle müzakereler yürütüyor.