İtalya'da koronavirüsün 'Nijerya türü' saptandı

İtalyan mikrobiyologlar ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde yer alan Brescia kentinde SARS-CoV-2’nin ‘Nijeryalı’ türünü saptadı.

İtalyan Viroloji Derneği Başkanı Prof. Arnaldo Caruso, AdnKronos ajansına demecinde, “Şu anda ağırlıklı olarak Afrika'da, yani Nijerya'da yayılan nadir bir tür söz konusu. Bununla birlikte, tüm dünyada varlığına dair kanıtlar var. Şimdilik çok sayıda olmasa da vaka sayıları artıyor” diye konuştu.

Caruso, ‘Nijeryalı’ suşun tesadüfen Kovid pozitif olan ‘Afrika asıllı’ bir kişinin analizinde saptandığını söyledi ve şöyle devam etti:

“Bilimsel açıdan virüsü izole ettikten sonra, bu türün orijinal varyant ve diğer bilinen mutasyonlara kıyasla daha fazla veya daha az saldırgan olup olmadığını, ayrıca aşılama sonucunda oluşan antikorlara dirençli olup olmadığını değerlendirebilmemiz son derece önemli.”

İtalyan bilimci, bu türün mevcut aşıların etkili olamayabileceği mutasyonları olduğuna dikkat çekti.

Brescia'daki mikrobiyologlar geçen yaz koronavirüsün iki yeni varyantını saptamıştı, ancak her iki varyant, orijinaline kıyasla çok daha az patojenikti. İtalyan uzmanlar, bunun virüsün zayıfladığını gösterdiği sonucuna varmıştı.

Koronavirüsün Nijerya’da yeni bir türünün ortaya çıktığı ise geçen aralıkta öğrenildi. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verdiği bilgiye göre yeni varyant, Nijerya’nın Osun eyaletinde alınan iki örnekte bulundu.

İtalya’da ise ‘İngiliz’, ‘Brezilyalı’ ve ‘Güney Afrikalı’ olmak üzere koronavirüsün üç türüne rastlandı. Bu bölgenin tıbbi otoritelerine göre şu anda orada koronavirüsün bu varyantlarının payı yüzde 60'tan fazla iken, iki hafta önce bunun yarısı kadardı. Bununla birlikte virüsün Lombardiya'da baskın olan türünün ‘İngiliz’ olduğu öğrenildi.

Aralık ortalarındaysa İngiltere’de koronavirüsün VUI-202012/01 mutasyonuna rastlanmıştı. Daha sonra söz konusu türün orijinal varyanta göre yüzde 56-70 daha hızlı yayıldığı belirlenmişti. Uzmanlar arıca bu türün hastalarda daha fazla ölüme neden olduğunu da tahmin ediyor.