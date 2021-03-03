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    Tecavüzle suçlanan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, başkent Paris'teki Bastille Günü töreninde tek başına kalmış halde

    Fransa: Mevcut yasalarla ancak 17 cami kapatabildik

    © REUTERS / POOL New
    Avrupa
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    Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 'ayrılıkçı' faaliyetlerle ilişkili olduklarından şüphelenilen Müslümanlara ait 89 ibadethaneden ancak 17'sini yasal gerekçelerle kapatabildiklerini söyledi.

    Darmanin, senatodaki komisyonda parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

    Fransa’daki 2 bin 500 Müslüman ibadet yerinden 89’unun ayrılıkçılıkla ilişkili olduğundan şüphelenildiğini belirten Darmanin, bu oranın mevcut sayıya göre az olduğu değerlendirmesini yaptı.

    Darmanin, bunlardan 17'sini kapatmak için "halka açık kurumların uyması gereken güvenlik kurallarını ihlal" kapsamına alarak bu zemini bulduklarını kaydetti.

    'Cumhuriyet kanunları bu ibadethaneleri kapatmama müsaade etmiyor'

    Yasaların elini kolunu bağladığını vurgulayan Darmanin, "Bana soruyorsunuz ne yapıyorsun diye. Cumhuriyet kanunları bu ibadethaneleri kapatmama müsaade etmiyor. Size sunduğumuz (yasa tasarısı) düzenlemeler yarın İçişleri Bakanına bunları kapattırma imkanı tanıyor." ifadelerini kullandı.

    Darmanin, Fransa'da bugünkü yasaların İçişleri Bakanına sadece 2 gerekçeyle ibadet yerlerini kapatma yetkisi tanıdığına dikkati çekerek, bunlardan birincisinin ancak gerçekleşen bir terör saldırısıyla direkt bağlantısı tespit edildiğinde, ikincisinin de kamuya açık kurumların taşıması gereken şartları barındırmadıkları durumda uygulanabildiğini ifade etti.

    Pantin Camisi'nin bu gerekçeyle kapatıldığını ileri süren Darmanin, şimdiki kanunların daha fazlasına müsaade etmemesi nedeniyle zor durumda kaldıklarını aktardı.

    Fransa'daki İslamofobi protesto edildi

    Diğer yandan İçişleri Bakanı ve ilgili bakanların senatodaki komisyonda bulunduğu sırada, "Ayrılıkçı" Yasa Tasarısı Karşıtı Koordinasyonunun öncülüğünde başkent Paris'te protesto gösterisi düzenlendi.

    Senatonun önünde toplanan çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve "ayrılıkçı" yasa tasarısı mağdurları ile insan hakları savunucuları Fransa'daki İslamofobiyi protesto etti.

    Göstericiler, Müslümanların tasarının en büyük mağduru olacağını Fransız medyasının bu durumu görmezden geldiğini dile getirerek tasarının geri çekilmesi çağrısında bulundu.

    Fransa yönetiminin tepki çeken 'ayrılıkçı" tasarısı

    Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim 2020'de "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı olarak açıkladığı ve gelen tepkiler üzerine ismini "Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler" olarak değiştirdiği yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadında 16 Şubat'ta kabul edilmişti.

    Yasa tasarısı, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirilmişti.

    Mart sonunda senatoda görüşülecek tasarıya karşı Fransa'da çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

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