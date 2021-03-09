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    Amsterdam'ın en büyük konser salonunda 1300 kişiyle koronavirüs deneyi

    © REUTERS / EVA PLEVIER
    Avrupa
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    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ay sonuna kadar uzatıldığı Hollanda'da hükümet, kısıtlamaların kaldırılması konusunda daha net kararlar alabilmek için cumartesi günü bir parti deneyi düzenledi.

    Hollanda'da başkent Amsterdam'ın en büyük konser salonu olan 17 bin kişi kapasiteli Ziggo Dome'da 1300 kişi, koronavirüs kısıtlamalarına uymak zorunda kalmadan eğlendi. Hollandalı DJ'ler eşliğinde eğlenen bu kişilerin mekandaki her hareketi ve temasları üzerlerine takılan bir cihazla takip edildi.

    Genelevleri ve seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinlerle ünlü Red Light bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biri olduğu Hollanda'da parlamentonun önünde toplanan onlarca seks işçisi ellerinde kırmızı şemsiyelerle kendilerinin de düşünülmesini talep etti.
    © REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
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    Reuters ajansının aktardığına göre etkinlikten 48 saat önce koronavirüs testi negatif çıkanlardan oluşturulan konuklar 6 gruba ayrıldı ve her bir gruptan farklı kurallara uymaları istendi. Örneğin bir gruba maske taktırılırken bir diğer gruptan hiçbir sorun yokmuş gibi dans etmeleri talep edildi. Tüm katılımcılar, etkinlikten 5 gün sonra, yani perşembe günü yeniden Kovid-19 testi yaptıracak. Bu sayede bu tür eğlence mekanlarının yeniden açılması halinde koronavirüs vaka sayısının nasıl etkileneceğine dair ipucu elde edilmesi hedefleniyor.

    Hükümet ve eğlence sektörünün ortak girişimi Fieldlab'ın düzenlediği etkinlikte sahne alan DJ'lerden Sunnery James "İnanılmaz. Çocuk gibi hissediyorum. Umuyorum ki hükümetlere bunu başarabileceğimizi gösterebiliriz" dedi.

    Organizatör Tim Boersma da "Şu andaki durumda koronavirüs vakaları belli bir seviyenin altındaysa en fazla 100 kişilik etkinliklere izin veriliyor" bilgisini paylaşıp Ziggo Dome'un yarı kapasiteyle çalışmasına izin verilmesini umduklarını dile getirdi.

    Striptiz kulübü.
    © AP Photo / Charlie Riedel
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    Fieldlab'den Pieter Lubberts de "Burada aslında insanların istediğimiz kurallara uyup uymadıklarını test ediyoruz" diye konuştu.

    Hükümet destekli olarak aynı kurum daha önce de konferans, iki futbol maçı ve komedi şovu düzenlemiş ve farklı gruplardan farklı kurallara uymasını istemişti. Bunların sonuçlarına göre küçük bir grupta koronavirüs çıkmış ve virüsü bu etkinliklerde kaptıklarına dair bir kanıt da bulunamamıştı.

    Vakalar artışta olmasına rağmen geçen hafta koronavirüs kısıtlamaların gevşetilmesi kararı kapsamında ortaokulların ve temel olmayan mağazaların kısıtlı şekilde açılması kararlaştırılmıştı. Ülkedeki tüm bar ve restoranlar Ekim 2020'nin ortalarından beri kapalı. Ülke genelinde 21.00-04.30 arası sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

    Etiketler:
    Sokağa çıkma yasağı, Dans, Konser, Parti, Koronavirüs, Hollanda
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