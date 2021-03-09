Amsterdam'ın en büyük konser salonunda 1300 kişiyle koronavirüs deneyi

Hollanda'da başkent Amsterdam'ın en büyük konser salonu olan 17 bin kişi kapasiteli Ziggo Dome'da 1300 kişi, koronavirüs kısıtlamalarına uymak zorunda kalmadan eğlendi. Hollandalı DJ'ler eşliğinde eğlenen bu kişilerin mekandaki her hareketi ve temasları üzerlerine takılan bir cihazla takip edildi.
Hükümet ve eğlence sektörünün ortak girişimi Fieldlab'ın düzenlediği etkinlikte sahne alan DJ'lerden Sunnery James "İnanılmaz. Çocuk gibi hissediyorum. Umuyorum ki hükümetlere bunu başarabileceğimizi gösterebiliriz" dedi.
Organizatör Tim Boersma da "Şu andaki durumda koronavirüs vakaları belli bir seviyenin altındaysa en fazla 100 kişilik etkinliklere izin veriliyor" bilgisini paylaşıp Ziggo Dome'un yarı kapasiteyle çalışmasına izin verilmesini umduklarını dile getirdi.
Hükümet destekli olarak aynı kurum daha önce de konferans, iki futbol maçı ve komedi şovu düzenlemiş ve farklı gruplardan farklı kurallara uymasını istemişti. Bunların sonuçlarına göre küçük bir grupta koronavirüs çıkmış ve virüsü bu etkinliklerde kaptıklarına dair bir kanıt da bulunamamıştı.
Vakalar artışta olmasına rağmen geçen hafta koronavirüs kısıtlamaların gevşetilmesi kararı kapsamında ortaokulların ve temel olmayan mağazaların kısıtlı şekilde açılması kararlaştırılmıştı. Ülkedeki tüm bar ve restoranlar Ekim 2020'nin ortalarından beri kapalı. Ülke genelinde 21.00-04.30 arası sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
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