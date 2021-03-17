Belaruslu muhalif lider, ABD’den kendi ülkesine karşı yaptırım istedi

Belarus’un eski devlet başkan adayı Tihanovskaya, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nin video konferans yoluyla yapılan toplantısında, “ABD’yi, Belarus’un devlet işletmelerine, hukuk sistemine ve oligarklarına karşı yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. Yaptırımlar, en etkili tedbirlerden biri” diye konuştu.

Muhalif lider, “ABD’yi, (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko’yu izole etmek için diplomasisini kullanmaya, Lukaşenko rejimi ve diğer ülkeler arasındaki uluslararası anlaşmaları durdurmaya çağırıyoruz” dedi.

Tihanovskaya ayrıca Belarus yönetimini siyasi ve ekonomik olarak izole etme çağrısında bulundu.