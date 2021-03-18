Yunanistan'da koronavirüse karşı aşılamanın çok yavaş ilerlediğini savunan yüzlerce kişi hükümeti protesto etti

Yunanistan’ın başkenti Atina’da Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu yüzlerce kişi Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümetini protesto etti.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da yüzlerce kişi Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümetinin Kovid-19 salgınına karşı alınan kısıtlamaları ve ülkedeki polis şiddetini protesto etmek için sokağa indi.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Syntagma Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümetinin Kovid-19 salgınına karşı aldığı önlemleri, salgın döneminde yetersiz kalmasını ve ülkedeki polis şiddetine protesto etmek için sokağa indi.

Göstericilerin çoğunluğunu ise sağlık çalışanları ile öğrenciler oluşturdu. Göstericiler, hükümetin Kovid-19 salgınına karşı uyguladığı tedbirleri, sağlık sistemini güçlendirmek yerine polise daha fazla kaynak sağlamasını tepki gösterdi. Protestocular, uygulanan katı kısıtlamalar nedeni ile birçok şirketin iflas ettiğini belirtti.

Göstericiler ayrıca, ülkede Kovid-19’a karşı aşılamaların çok yavaş ilerlediğini ifade ederek, hükümetin yaza kadar vaat ettiği aşılama hedefini inandırıcı bulmuyor.