Kayıt
13:58 18 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Mark Rutte

    Hollanda seçimlerinde Rutte üst üste 4. kez kazandı

    © REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044058188_0:7:2846:1607_1200x675_80_0_0_b3fb993dc9b7b08cb36eaa099f104e5d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202103181044058217-hollanda-secimlerini-mark-rutte-ust-uste-4-kez-kazandi/

    Hollanda genel seçimlerini, 35 milletvekili çıkaran geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) kazandı, kadın siyasetçi Sigrid Kaag liderliğindeki koalisyon ortaklarından Demokratlar 66 (D66) da ikinci oldu. 

    Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) bir sıra gerileyerek üçüncü parti olsa da Meclisteki aşırı sağcıların sandalye sayısı 6 arttı. 

    Rutte, 2017 seçimlerinde kazandığı 33 sandalyeyi artırdı ve 35 milletvekili çıkardı, böylece VVD yapılan son 4 genel seçimde 4 kez üst üste birinci parti oldu.   

    Seçimin ikincisi ve en fazla kazançlı çıkanı ise kadın siyasetçi Sigrid Kaag liderliğindeki D66 oldu. 2017 seçimlerinde 19 sandalye kazanan D66, 24 milletvekili elde etti. 

    Bu sonuçlara göre, en az 4 partili bir koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.

    1918'den beri ilk defa 17 parti Meclise girmeyi başardı

    Hollandalılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde seçime gitti.

    Ülkede 15 Mart Pazartesi günü yerel saatle 07.30'da (TSİ 09.30) başlayan oy verme işlemi, 17 Mart saat 21.00'de (TSİ 23.00) sona erdi. Oyların yüzde 88'i sayıldı ve büyük kentlerden biri olan Rotterdam'daki sonuçlar henüz açıklanmadı. 

    1579 aday ve 37 partinin 150 sandalye için yarıştığı seçime katılım oranı yüzde 82.6 oldu. Rekor bir sayıyla 1918'den beri ilk defa 17 parti Meclise girmeyi başarırken, bunlardan 4'ü ilk kez Mecliste temsil hakkı elde etti.

    'Hollanda'yı Kovid-19 krizinde yönetmeye devam etmek zorunda kalacağız'

    Sonuca ilişkin konuşan Rutte, VVD'nin seçimlerden 4. kez en büyük parti olarak çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek "Önümüzdeki haftalarda ve aylarda, Hollanda'yı Kovid-19 krizinde yönetmeye devam etmek zorunda kalacağız. Bu güzel bir akşamdı ama yapacak daha çok işimiz var" dedi.

    Rutte, halkın 4. kez VVD'ye güvenip oy vermesinin büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi.

    'Hollandalıların aşırı değil ılımlı olduğunu görüyoruz'

    Rutte'nin partisi VVD'yi 24 sandalye ile takip eden Kaag da Hollanda'nın D66'nın iyimserliğine ve vizyonuna hazır olduğunu ifade ederek "Sonuçlara baktığımız zaman Hollandalıların aşırı değil ılımlı olduğunu görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. 

    Kaag, Hollanda'nın iklim felaketi ile daha ilerici, daha adil ve daha yeşil bir şekilde mücadele etmek için daha fazla beklemek istemediğine dikkati çekerek "Bunu başarmak için birlikte çalışmak istiyoruz. Bize duyulan güveni çok ciddiye alıyoruz ve buna hazırız" ifadesini kullandı. 

    'En büyük muhalefet olmaya devam edeceğiz'

    D66'yı, 17 sandalyeye ulaşan aşırı sağcı Wilders liderliğindeki PVV takip etti. 2017'de 20 milletvekili çıkaran yabancı ve İslam karşıtı PVV 3 sandalye kaybetti. 

    Wilders, "Daha fazlasını tercih ederdik ancak bu yine de harika bir sonuç. Koalisyonda bize yer olmadığını düşünüyorum. Ancak en büyük muhalefet olmaya devam edeceğiz. Bunun için çok enerjim var ve bunu dört gözle bekliyorum" diye konuştu. 

    Bir başka aşırı sağcı Thierry Baudet liderliğindeki Demokrasi için Forum Partisi (FvD), 2017 seçimlerine göre sandalye sayısını 2'den 8'e çıkarırken, ilk defa genel seçimlere katılan FvD'den ayrılanların kurduğu JA21 Partisi de 4 sandalye kazandı. 

    Buna göre, aşırı sağcıların Meclisteki toplam sandalye sayısı 22'den 29'a çıktı.

    PVV'yi seçimde sandalye kaybeden koalisyon ortaklarından Hristiyan Demokrat Parti (CDA) takip etti. 2017 seçimlerinde 19 milletvekili çıkaran CDA, bu sefer 15 milletvekilliği kazanabildi.

    Bir başka koalisyon ortağı Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5 sandalye ile aynı kaldı. 

    Sol partilerin kaybı büyük

    Jesse Klaver liderliğindeki Yeşil Sol (GL), 7 sandalye kaybederek 7 milletvekili, Lilian Marijnissen liderliğindeki Sosyalist Parti (SP) de 2017 seçimlerine göre 5 milletvekili kaybederek 9 sandalye elde ederken, İşçi Partisi (PvdA) 9 sandalye ile 2017 seçimlerindeki aynı sonucu elde etti.  

    DENK 2 sandalye kazandı

    Üyelerinin çoğu Türk ve göçmenlerden oluşan ve geçen seçime göre bir sandalye kaybeden Denk Partisi ise 2 milletvekili ile temsil edilecek.

    İlk defa genel seçimlere katılan, kendisini "İslam'dan ilham alan parti" olarak tanıtan NIDA Partisi başarı elde edemedi. 

    En az 4 partili koalisyon 

    Sonuçlara göre, hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. 

    Bir partinin hükümet kurabilmesi için parlamentodaki 150 milletvekilinden en az 76'sının desteğini alması gerekiyor. 

    22 Mart'ta resmi sonuçların açıklanmasının ardından koalisyon görüşmeleri başlayacak.

    En fazla milletvekili çıkaran partinin diğer partilere hükümet kurma teklifi götürmesi ve sürecin çok fazla sürmemesi bekleniyor. 

    Rutte liderliğindeki VVD'nin, D66 ve CDA ile tekrar hükümet kurmak isteyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. 

    Etiketler:
    Sigrid Kaag, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Mark Rutte, Hollanda
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
    Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
    Karikatür
    'Suudi Arabistan Türk SİHA'larına talip'
    İnfografik
    Suudi Arabistan ile Türkiye'nin ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet