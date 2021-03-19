'Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Rusya'ya casusluk yapmakla suçlanan çok sayıda kişi gözaltına alındı'

BTV Novinite'nin haberine göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da polis, çok sayıda kişiyi 'Rusya adına casusluk' yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Haberde, operasyonun Bulgaristan Devlet Ulusal Güvenlik Dairesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlendiği bilgisi verildi.

NOVA TV ise, gözaltına alınanların gizli bilgilere erişimi olan bir dizi devlet yetkilisi olduğunu öne sürdü.

Bulgar makamları, konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.