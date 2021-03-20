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    Fransa’da kendilerini çevreci, anti-kapitalist ve küreselleşme karşıtı olarak tanımlayan yüzlerce öğrenci ve vatandaş, hükümetin koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele önlemlerini, İklim Yasası'nı ve ABD’li e-ticaret firması Amazon’un ülkenin güneyinde tesis kurma planını protesto etmek için sokaklara döküldü.

    Fransa'da çevreci öğrencilerden 'İklim İçin Gençlik' eylemi: Gençlere 2030 yılında sunulan geleceğin içi boş görünüyor

    © İHA / TANSU SARITAYLI
    Avrupa
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    Fransa’da kendilerini çevreci, anti-kapitalist ve küreselleşme karşıtı olarak tanımlayan yüzlerce öğrenci ve vatandaş, hükümetin koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele önlemlerini, İklim Yasası'nı ve ABD’li e-ticaret firması Amazon’un ülkenin güneyinde tesis kurma planını protesto etmek için sokaklara döküldü.

    Fransa'nın başkenti Paris'te "İklim İçin Gençlik" sloganı altında toplanan ve kendilerini çevreci, anti-kapitalist ve küreselleşme karşıtı olarak tanımlayan yüzlerce öğrenci ve vatandaş, hükümetin korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye yönelik önlemlerini, İklim Yasası'nı ve ABD’li e-ticaret firması Amazon’un ülkenin güneyinde tesis kurma planını protesto etti.

    Çevreci örgütlerin çağrısı ile Paris'te yer alan Sorbonne Üniversitesi yakınlarında toplanan çoğunluğu üniversite öğrencisi protestocular, ellerinde “Amazon’u durdur”, “Sadece burada değil, her yerde” yazılı pankartlar taşıdı. Hükümetin liberal ve yüzeysel ekolojisinin örneği olan mevcut İklim Yasası'na da karşı çıktıklarını ifade eden protestocular, "Sağlık ve ekolojik krizler karşısında terk edilmiş gençlerin sıkıntısını anlıyoruz. Bunun için seferberlik başlattık" ifadelerini kullandı.

    Geçmiş eylem ve grevlerinden de bahseden protestocular, "Salgın krizinden önce durum endişe vericiydi. 2019 yılı Şubat ayında, 'iklim' için grevdeki gençlerin hareketi başladı. Dünyamızın felaket durumundan derinden endişelenen ve siyasi güçlerin tepki vermemesine isyan eden, binlerce kişiyle eylem yaptık. Fakat tüm bu eylemlerimize karşı hükümet duyarsız kaldı" dedi.

    Amazon'un ülkedeki faaliyetlerini arttırmasına olanak tanıyacak söz konusu tesisin ise, Fransa'da yer alan ve Dünya Mirası olan Pont du Gard yakınlarındaki Fournes kasabasında, 38 bin metrekarelik bir alanda kurulacağı belirtildi.

    'Macron hükümetinin ülkeye getirdiği olumsuzluğu görmezden gelemeyiz'

    Protestolarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin korona virüs salgını ile mücadele çalışmalarına tepki gösteren öğrenciler, "Macron hükümetinin ülkeye getirdiği olumsuzluğu görmezden gelemeyiz. Macron iktidarı ülkeye ne getirdi. Karışıklık, yalnızlık ve umutsuzluk. Fransa'da binlerce öğrenci, çırak ve genç işçinin günlük hayatı ortada. Aylardır güvencesizliğe düşüyoruz ve zihinsel sağlığımız geri dönüşü olmayan bir noktaya kadar kötüleşti" ifadelerini kullandı.

    Hükümetin kendilerini küçümsediğini iddia eden protestocular tarafından yapılan açıklamada, "Bu seferberlik döneminde hükümet, biz öğrencileri küçümseyerek karşılık verdi. Şu an ileri doğru atılmış büyük bir adım olarak sunulan İklim Yasası, ekolojik tahribata herhangi bir çözüm sunmuyor. Sistemimizde, özellikle ekonomik olmak üzere köklü bir değişikliğin gerekli olduğunu biliyoruz. Bu tasarının ilk kaynağı olan İklim Sözleşmesi, yalnızca bir iletişim aracıydı" ifadelerine yer verildi.

    'Devlet, ortaya çıkan trajedinin ileride açacağı derin yarayı görmezden geliyor'

    Fransa'da üniversitelerin engellenmesini, yüksek öğretimin serbestleştirilmesini protesto eden ve genç araştırmacılar ile öğretmenlerin “Araştırma Programlama” yasası nedeniyle güvencesiz olduğunu iddia eden öğrenciler, Fransa devletinin ileriki zamanda yaşanabilecek sorunları görmezden geldiğini belirtti.

    Öğrenciler, "Gençliğin bugünü yaşanmaz hale geldi. Gençlere 2030 yılında sunulan geleceğin içi boş görünüyor. Devlet, ortaya çıkan trajedinin ileride açacağı derin yarayı görmezden geliyor" sözlerini kaydetti.

    Öte yandan "İklim İçin Gençlik" Fransa hareketinin pek çok kuruluş tarafından desteklendiğini belirten protestocular, ulusal seferberlik çağrısı yaptı. Fransa'da yerel gruplar tarafından yarın yürüyüşler, mitingler ve diğer eylemler düzenleneceğini aktaran protestocular, "Bu acı çeken gençliğin sesini taşıyacağız" dedi.

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    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
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