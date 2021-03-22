Fransa devlet televizyonu 'Erdoğan özel akşamı' düzenleyecek

Devlet televizyonu France 5'te, salı akşamı (yarın) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilişkilerin mercek altına alınacağı "Erdoğan Özel" akşamı düzenlenecek.
AFP'nin aktardığına göre, gecede 'Erdoğan: Avrupa'ya kafa tutan Sultan' adlı 90 dakikalık belgesel yayımlanacak.
Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılmış bir söyleşiye de yer verilecek. Söz konusu söyleşi, iki liderin 2 Mart'ta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından gerçekleştirilmişti.
Programda ayrıca, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, eski Başbakan Manuel Valls ve bazı uzmanların da Türk jeopolitikası hakkındaki görüşlerini dile getirecek.
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