AB, 2 Rusya vatandaşına Çeçenistan’da ‘LGBTİ topluluğuna yönelik baskı’ nedeniyle yaptırım uyguladı

Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde bugün yayınlanan ilgili yönetmeliklerden anlaşıldığı üzere, Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nde 'LGBTİ topluluğuna yönelik işkence ve baskı' nedeniyle iki Rusya vatandaşına yaptırım uygulandı.

The EU will announce sanctions against Abuzayed Vismuradov and Ayub Katayev. Vismuradov

is Chechnya's Deputy Prime Minister and the commander of the military unit "allegedly" responsible for the abduction, torture and murder of LGBTQ people in Chechnya. https://t.co/kzm91EMRoP pic.twitter.com/boVI9R9Knf — welcometochechnya (@welcomechechnya) March 17, 2021

​AB ülkelerine girişleri yasaklandı

AB’nin ‘kara listesine’ Çeçen hükümetinin kuvvet kanadı ile etkileşimden sorumlu başbakan yardımcısı Abuzaid Vismuradov ve Argun kentinin eski emniyet müdürü Ayub Katayev dahil oldu. Bu kişilerin AB ülkelerine girişi yasaklandı, ayrıca Avrupa’da onlara ait olduğu tespit edilebilecek olan banka hesapları da dondurulacak.

Avrupalı yetkililerin ‘Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’un gayriresmi yakın koruması’ olarak tanımladığı Vismuradov, Brüksel’e göre, 2017'den bu yana Çeçenistan’da LGBT topluluğuna yönelik toplu ve sistematik baskıları bizzat dahil oluyor.

Argun kentinin eski emniyet müdürü Ayub Katayev ise AB tarafından, LGBT topluluğuna uygulamanın yanı sıra işkence, kötü muamele, yargısız infazlar ve diğer birçok insan hakları ihlalleriyle de suçlanıyor.