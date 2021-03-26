Robert Koch Enstitüsü: Üçüncü dalga Almanya için çok kötü sonuçlar doğurabilir

Almanya'nın Robert Koch Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) üçüncü dalganın ülke için, ilk iki dalgadan daha kötü sonuçlar verebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Wieler yaptığı açıklamada, Almanya'daki mevcut koronavirüs dalgasının ilk ikisinden daha kötü olabileceğine dair net sinyaller olduğuna işaret etti.

Bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Wieler, "İnsanlar Paskalya günlerinde teması azaltıp kurallara uyarsa üçüncü dalga en azından hafifletilebilir" dedi.

24 Mart 2021 itibarıyla Almanya'da 2 milyon 692 bin 618 onaylanmış vaka, 2 milyon 445 bin 300 iyileşen hasta varken, virüs nedeniyle 75 bin 761 hasta hayatını kaybetti. Alman hastalık ve salgın kontrolü, ulusal pandemi planına uygun olarak Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından tavsiye edilmektedir.