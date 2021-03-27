Yunan basını: Yunanistan Sputnik V aşısını üretmenin imkanlarını inceliyor

Yunanistan’da yayınlanan Ta Nea gazetesi, Atina’nın koronavirüs aşısı üretmenin imkanlarını incelediğini, üzerinde durulan aşıların Moderna ve Sputnik V olduğunu yazdı.

Gazetenin haberinde, Yunanistan’ın koronavirüs aşısı üretmek için harekete geçtiği, üzerinde durulan aşılardan birinin ABD’de üretilen Moderna, diğerinin ise Rus koronavirüs aşısı Sputnik V olduğu belirtildi.

Yunanistan’ın Kovid-19 aşısı üretimi ile ilgili patentlerden birini satın almaya yönelik adımları attığı kaydedilen haberde, “Bu doğrultuda, ülkemizde aşı üretiminde işbirliği olasılıklarının netleştirilmesi amacıyla yabancı ilaç şirketleri ile yoklama temasları ve görüşmeler halihazırda devam ediyor. İlgilerin odağında Moderna, ayrıca Sputnik V’yi üreten Rus şirketi var” ifadelerine yer verildi.

Başlıca engelleyici unsurunolduğu, kurulması için 100 ila 200 milyon euro ve ayrıca patent sahibi şirketlerle anlaşma gerektiğine dikkat çekilen haberde, “Patent, özellikle güvenli olmasını sağlamak için katı koşullar belirlenmedikçe kolayca paylaşılamayan ilaç firmaları için değerli bir unsurdur” ifadesi kullanıldı.

Yatırım gerektiren ve çok ihtiyaç duyulan projeyi birlikte üstlenecek bir Yunan şirketleri konsorsiyumunun çözüm olabileceğine dikkat çekilen haberde, finansal yatırımların yanı sıra çok sayıda kalifiye çalışanın da gerekli olacağı vurgulandı:

“Uygulama için, birincil malzemelerin tedariki konusunda bir anlaşma olması koşuluyla en iyi ihtimalle 12 ila 18 ay gerekecek.”

Haberde ayrıca H1N1 gribinde olduğu gibi korunma amaçlı aşılamanın her yıl yapılması gerekirse salgının ne şekilde gelişeceğini de hiç kimsenin bilmediği vurgulandı.

Resmi verilere göre Yunanistan’da sadece dün 35 bin 622 koronavirüs aşısı yapıldı, ülkede aşılamanın başladığı 27 Aralık’tan bu yana 1 milyon 572 binin üzerinde aşı yapıldı, 1 milyon 46 bin kişi tek doz, 526 bin 429 kişi de iki doz yaptırdı.