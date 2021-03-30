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    Suriye

    Almanya, ABD ve BAE'den Suriye için 2.5 milyar doların üzerinde yardım taahhüdü

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    Avrupa
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    Suriye için düzenlenen beşinci mali destek konferansında Almanya, ABD ve BAE, 2.5 milyar doların üzerinde yardım taahhüdünde bulundu.

    Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) liderliğinde Suriye için düzenlenen beşinci mali destek konferansı dün (29 Mart) başladı. Bugün devam eden konferansta, Suriyeli mülteciler ve onlara ev sahipliği yapan komşu ülkelerdeki vatandaşlar olmak üzere acil insani yardıma ihtiyaç duyan 24 milyon kişi için yardım toplanıyor. Birleşmiş Milletler, katılımcıları toplam 10 milyar dolara kadar yardım sözü vermeye çağırıyor.

    Sanal olarak gerçekleşen toplantıda konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Suriye için 1738 milyar euro yardımda bulunacağını taahüt etti. 

    Maas açıklamasında, "Bölgedeki ev sahibi ülkeler minnettarlığımızdan fazlasını hak ediyor. Tam desteğimize ihtiyaçları var ve elbette uygun finansman çok önemli. Dolayısıyla bugün Almanya, son dört yıldaki en büyük taahhüdünü veriyor - 1.738 milyar euro. Suriye trajedisi bir 10 yıl daha sürmemelidir. Bunu bitirmek, umudu geri kazanmakla başlar- bugün de buradaki taahhütlerimizle başlıyor" dedi. 

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Khalifa Shaheen Al Marar,  Suriye krizine siyasi bir çözüm için diplomatik çabalara devam edeceklerini belirterek 30 milyon euro yardım taahüdü verdiklerini açıkladı. 

    ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Suriye'ye 596 milyon dolardan fazla insani yardım taahhüdünde bulunduklarını ifade etti. Greenfield, "Bugün, ABD'den Suriye, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye'deki savunmasız Suriyelilere destek için 596 milyon doların üzerinde yeni insani yardımı duyurmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu. 

    AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin 2022'de Suriye'nin insani yardım çabalarını desteklemek için 657 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu ve "Bir kez daha Suriye halkının çektiği acıları bir nebze olsun hafifletebilmemiz için bugünkü konferansta cömert taahhütler istiyorum" dedi.

    Ayrıca İtalya, 52 milyon dolarlık taahhütte bulunurken, İsveç ise 100 milyon dolar taahhüt etti.

    Etiketler:
    Suriye Donörler Toplantısı, Suriye Donörler Konferansı, BM, AB, Suriye, BAE, ABD, Almanya
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