AstraZenaca aşısının adı değişti

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) yazılı açıklamasında, daha önce AstraZeneca olarak anılan aşının 25 Mart’tan itibaren Vaxzevria olan yeni adını aldığı duyuruldu.

İsveç İlaç Ajansı’nın portalında yer alan bilgiye göre, ad değişikliği başka hiçbir değişikliğe yol açmayacak, ama aşı uzmanları ad değişikliği konusunda bilgi sahibi olmalı, çünkü ürün bilgileri, etiketleme ve paketleme farklı görünebilir.

Ad değişikliğinin, bu aşıyı yapan kişilerde tehlikeli komplikasyonların görüldüğü yönünde son bir ay içerinde çıkan haberlerin ardından yapılması dikkat çekiyor.

Bazı Avrupa ülkeleri, kan pıhtılaşması raporlarıyla ilgili endişelerle AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı.

EMA uzmanları, AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşması riskini artırdığı bilgisini doğrulamamıştı. Aşının güvenli olduğunu bildiren EMA, AstraZenaca’nın üstünlük ve etkinliğinin, olası risklerin çok üzerinde olduğunu kaydetmişti.