İsviçre'de kadın askerler artık erkek iç çamaşırı giymeye zorlanmayacak

İsviçre'de, ordudaki kadın sayısının artılmasının amaçlandığı ve artık kadın askerlere genellikle daha büyük bedenlerde erkek iç çamaşırı verilmeyeceği açıklandı.

Nisan ayından itibaren ordudaki kadınlara yaz ve kış için ayrı ayrı olmak üzere iki takım kadın iç çamaşırı temin edilecek.

Ordu Sözcüsü Kaj-Gunnar Sievert İsviçre haber kanalı Watson'a yaptığı açıklamada, "Eski nesil üniformalar, kadınların özel ihtiyaçlarına yeterince uygun değildi" dedi. Sievert ayrıca, koruyucu yelekler ve sırt çantası gibi ekipmanların de uygunluğunun gözden geçirileceğini söyledi.

İsviçre Ulusal Konseyi üyesi Marianne Binder da "Kıyafetler erkekler için tasarlandı, ancak orduda gerçekten daha fazla kadın olacaksa, uygun önlemlere ihtiyaç var" diye konuştu.

İsmi açıklanmayan bir kadın asker ise iç çamaşırı kararı için "27 kilogram bagajla yerde sürünmek veya bir ofis koltuğuna sessizce oturmak zorunda olup olmamanız fark yaratır" ifadelerini kullandı.

Ordudaki kadın oranını yüzde 10'a yükseltilmesi hedefleniyor

İsviçre Silahlı Kuvvetleri'nde 2004'ten beri kadınlar ve erkekler aynı görevlere sahip. Ancak uzun yıllardır kıyafetler erkek askerlerin ölçüleri baz alınarak üretiliyordu.

İsviçre'de ordunun yalnızca yüzde 1'i kadınlardan oluşuyor. Ancak bu rakamın 2030'a kadar yüzde 10'a çıkması hedefleniyor.

Cinsiyet ayrımcılığı yapılan tek ordu İsviçre değil. Military.com'un bildirdiğine göre, Mart ayının başlarında ABD deniz kuvvetleri daha önce sadece erkek askerler için verilen iç çamaşırı ödeneğinin kadınları da kapsayacak şekilde genişleteceğini duyurdu. Söz konusu değişiklik, deniz kuvvetlerindeki kadınların kariyerleri boyunca kendi paralarının 8.000 dolarından fazlasını giyim için harcadıklarının fark edilmesinin ardından geldi.