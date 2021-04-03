Lugansk: Ukrayna ordusu aylar sonra ilk defa havan topları ile saldırdı

Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda bağımsızlığını ilan eden Lugansk bölgesine aylar sonra ilk defa kalibresi 120 milimetre olan havan topları ile bombardıman düzenledi. Söz konusu silahların kullanımı, Minsk Anlaşması kapsamında yasaklanmıştı.

Lugansk’ın askeri temsilcisi Yakov Osadçiy, hükümet güçlerinin milislerin mevzilerine kalibresi 120 milimetre olan havan topları ile bombardıman düzenlediğini belirtti. Saldırı sırasında karşı tarafın 16 mermi ateşlediğini sözlerine ekledi.

Osadçiy, Lugansk milis güçlerinin de ‘sivilleri korumak adına kendilerine saldırı düzenlenen mevzilere ateş açtıklarını, ancak Minsk Anlaşması çerçevesinde kullanımı yasak olan silahlar kullanmadıklarını’ söyledi.

Ukrayna’nın doğusunda çatışmaların yeniden şiddetlenmeye başlaması nedeniyle geçen sene temmuz ayında Minsk Anlaşması’na ek olarak birtakım önlemler kabul edilmişti. Söz konusu tedbirler istihbarat çalışmaları ve keskin nişancı ateşi dahil olmak üzere ateş açılmasını yasaklıyordu.