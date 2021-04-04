Sırbistan’da 107 yaşındaki kadın koronavirüs aşısı oldu

Sırbistan’da Novi Sad kentinde 1914 doğumlu Sırp vatandaşı bir kadının koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığı ve kendini çok iyi hissettiği öğrenildi.

Kent polikliniğinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre poliklinik çalışanları, Sırbistan’ın ikinci büyük kentinin en yaşlı vatandaşına, 1914 doğumlu İlona Kovac’a kendi evinde aşının ikinci dozunu uyguladı. Daha sonra çalışanlar, kurumun internet sitesinde yaptıkları ziyaretin fotoğrafını paylaştı.

Polikliniğin halkla ilişkiler koordinatörü Zorka Bakovic, “Tam olarak hangi aşının yapıldığını açıklayamayız, zira aşıların tümü faydalı. Bayan Kovac harika hissediyor. Aşı olmak istediğini kendisinin dile getirmesi ve şu anda iyi durumda olması önemli” açıklamasında bulundu.

Dün itibarıyla 7 milyon nüfuslu Sırbistan’da 2 milyon 521 bin 863 kişi çeşitli aşılarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılanmış bulunuyor, toplam 1 milyon 63 bin 559 kişi her iki dozu yaptırmış durumda.

Sırbistan’da aşılama 24 Aralık’ta Pfizer/BioNTech tarafından üretilen aşı ile başladı, Rus aşısının ilk partisi 30 Aralık'ta ülkeye ulaştı, Çin'den Sinopharm aşısı 16 Ocak'ta, AstraZeneca ise Şubat ayının ikinci yarısında gelmeye başladı.

Ülkede aşı başvuruları elektronik ortamda yapılıyor, vatandaşlar aşı seçme hakkına sahip. Sırbistan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre vatandaşların yüzde 40'ından fazlası Rus aşısı yaptırmak istiyor.