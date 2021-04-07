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    Jimnastikçi

    Yunanistan spor dünyasında #MeToo hareketi başladı: Jimnastikçiler yıllardır tacize uğradıklarını açıkladı

    © AFP 2021 / ATTILA KISBENEDEK
    Avrupa
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    Yunanistan'da altın madalyalı yelkenci Sofia Bekatorou'nun üst düzey federasyon yetkilisi tarafından tacize uğradığını açıklamasının ardından #MeToo hareketi başladı. Ulusal Tiyatro'nun eski sanat yönetmeni tecavüz iddiaları nedeniyle tutuklanırken, jimnastikçiler de cinsel taciz ve kötü muameleye maruz kaldıklarını belirten mektup yayımladı.

    Yunanistan'da geçen ocak ayında altın madalyalı yelkenci Sofia Bekatorou'nun 1998’de Yelken Federasyonu’ndan bir yöneticinin cinsel saldırısına uğradığını açıklamasının yankıları sürerken, bu sefer de jimnastikçilerin Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Başbakan Kyriakos Mitsotakis'a gönderdikleri mektup ülkede gündem oldu. 

    Kadın ve erkeklerden oluşan 22 jimnastikçi, yıllardır antrenörleri tarafından taciz ve neredeyse işkenceye varan kötü muameleye maruz kaldıklarını yazdı. 

    EfSyn gazetesinde yayımlanan mektupta, 1985'ten beri süregelen bu muameleler arasında zorla aç bırakma, psikolojik ve fiziksel ceza ve cinsel taciz olduğu belirtildi. Mektupta antrenörlerin çalışmalar sırasında sporculara tokat attıkları, tekmeledikleri, itip kaktıkları, objeler fırlattıkları ve hatta kadın sporcuları saçlarından sürükledikleri ifade edildi. 

    Mektupta ayrıca bazı antrenörlerin matsız egzersiz yaptırarak yaralanmalara sebep oldukları, bazen de sakat sporcuları antrenmana katılmaya zorladıkları belirtildi. 

    Sporcular, aşırı sıcaklıklarda antrenman yapmaya zorlandıklarını ve tuvalet molasına çıkamadıklarını da ifade etti. 

    Mektupda, bazı sporcuların sıkı kilo kontrolü nedeniyle bayılana kadar aç kaldığı, spor kampları sırasında otellerde gizlice diş macunu ve yemek artıklarını yemek zorunda kaldıkları da yer aldı. 

    ​Sporcuların avukatı Alexandros Adamidis gazeteye verdiği demeçte, "İlk defa, çok sayıda jimnastik sporcusunun psikolojik ve fiziksel tacizle ilgili protesto çığlıkları toplu halde dile getiriliyor" dedi.

    14 yıl sonra ilk kez geçen mart ayında yeni bir başkan seçen Jimnastik Federasyonu henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. 

    Eğitim tesisleri uzun zamandır eleştiriliyor

    Daha önce tanınmış Yunan jimnastiklerden bazıları federasyonu uygun eğitim tesislerini sağlayamamakla suçlamışlardı. 

    Olimpiyat şampiyonu Lefteris Petrounias, Atina Agios Kosmas'taki  jimnastik salonunun geçen Haziran ayında sular altında kalmasının ardından, Yunan ekibin diğer ülkelere göre dezavantajlı bir şekilde antrenman yapmak zorunda kaldığını söylemişti. 

    Petrounias, acil onarım emri verilmeden önce Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Her yağmur yağdığında eğitimi durdurmak zorunda kalıyoruz. Ekipmanımız zarar görüyor" demişti.

    Bu haftanın başlarında, Agios Kosmas tesisindeki eğitim sırasında asimetrik paralel barın çökmesinin ardından, Petrounias'ın teknik direktörü Dimitris Raftis, Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, hiçbir federasyon yetkilisinin salonun jimnastik ekipmanlarını yıllardır incelemediğini söyledi.

    Raftis, "Bunu yıllardır söylüyoruz ama bizi ciddiye almadılar çünkü (sporu) ne kadar sevdiğimizi biliyorlar" dedi.

    Raftis ayrıca atlama egzersizleri yapmak için kullanılan köpük çukurunda kemirgen dışkılarının bulunduğunu anlatıp durumu Ortaçağ'a benzetti. 

    Sanat ve spor camiasındaki cinsel taciz iddiaları gündemde

    Yunanistan'da son birkaç aydır sanat, spor ve eğitim dünyasındaki cinsel taciz iddiaları gündemde. 

    ABD'de Hollywood'u sarsan Harvey Weinstein skandalının ardından, flört, taciz ya da cinsel saldırıları ifşa etmek amacıyla başlatılan #MeToo hareketini, Yunanistan'da altın madalyalı yelkenci Sofia Bekatorou'nun tacize uğradığını açıklaması başlattı. 

    Bekatorou, 2000 Sidney Olimpiyatları için yapılan denemelerden kısa bir süre sonra, 21 yaşındayken otel odasında kıdemli bir federasyon üyesi tarafından 'cinsel tacize' maruz kaldığını söyledi. Yunan yelken federasyonundaki görevinden istifa etmesi istenen üst düzey yetkili erkek ise suçlamaları reddetti.

    Ardından Yunanistan Ulusal Tiyatrosu'nun eski sanat yönetmeni Dimitris Lignadis'in küçük yaştaki kişilere tecavüz ettiği iddia edildi. Şubat ayında tutuklanan Lignadis, suçlamaları reddediyor.

    Etiketler:
    antrenman, antrenör, Taciz, artistik jimnastik, ritmik jimnastik, jimnastik, Yunanistan
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