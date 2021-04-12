Fransa'da Meclis, kısa mesafe uçuşlarını yasaklayan tasarıyı onayladı

Fransa'da hükümet, hava yolculuğundan kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlıyor.

Fransız milletvekilleri, kara yoluyla 2.5 saat süren yolculuklar için gerçekleştirilen uçak seyahatlerini yasaklayan tasarıyı onayladı. Oylama, Ulusal Meclis tarafından yapıldı. Tasarının resmen onaylanması için Senato'da da oylama aşamasından geçmesi gerekiyor.

Wow. France just banned domestic flights between cities <2.5 hours away by train.https://t.co/eJWFFsQ9ff — David Zipper (@DavidZipper) April 11, 2021

​Yasa tasarısı, Fransız hükümetinin Air France-KLM ortaklığındaki hissesini ikiye katlayacağını açıklamasından kısa bir süre sonra gündeme gelmişti. Air France-KLM ortaklığı, Kovid-19 salgının etkisiyle 2020'de 7.1 milyar euro zarar açıklamıştı.

Karbon emisyonunun 90'lı yıllardaki seviyelere çekilmesi hedefleniyor

Yasanın yürürlüğe girip düzenli bir şekilde uygulanmasıyla birlikte, ülkedeki karbon emisyonunun 2030 yılına kadar yüzde 40 azaltılması planlanıyor. Böylelikle ülke genelindeki karbon emisyonu oranının 90'lı yıllardaki seviyeye çekilmesi hedefleniyor.

Ulusal Meclis'te onaylanan tasarıya göre, iptal edilen kısa mesafe seferler şunlar:

- Paris Orly Havalimanı - Bordeaux

- Paris Orly Havalimanı - Lyon

- Paris Orly Havalimanı - Nantes

- Paris Orly Havalimanı - Rennes

- Lyon - Marsilya

Öte yandan İklim İçin Yurttaşlar Konvansiyonu, daha önce söz konusu uygulamanın trenle dört saat süren yolculukları kapsayacak şekilde düzenlenmesini talep etmişti. Ancak öneri, Air France şirketinin tepkileri üzerine reddedilmişti.

Uzmanlar ise bu yasanın Fransa'daki 100'den fazla iç hat uçuşundan yalnızca beşini etkileyeceğini, dolayısıyla sonuçların karbon emisyonunda büyük etkiler yaratmayacağını düşünüyor.