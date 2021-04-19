Fransa'da 'Laiklik Genel Meclisi' adında oturumlar düzenlenecek

Fransa’da Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, 'Laiklik Genel Meclisi' adı altında ülke çapında oturumlar düzenleneceğini duyurdu. Oturumlarda 50 bin gencin fikrinin alınacağı da belirtildi.

Fransa'da 'Laiklik Genel Meclisi'nin oluşturulması gündemde.

Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, Fransız basınına verdiği röportajda, Fransız laikliğini tartışmak için entelektüeller, dernekler, sendikalar, gençler ve din adamlarının bir araya geleceği oturumlar düzenleneceğini belirtti.

La laïcité est un principe qui doit nous rassembler.

Je lance mardi les États généraux de la laïcité avec:

👩🏻‍🎓Conférence de haut niveau au CNAM autour d’intellectuels

👩🏽‍💻Consultation @Make_org auprès de 50000 jeunes

✍🏼 Groupes de travail interministériels https://t.co/z9BRqPm9eA — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) April 18, 2021

​Aralarında akademisyen, yazar, düşünürlerin de bulunduğu entelektüeller ile bu oturumların ilkinin başkent Paris’te salı günü Ulusal Sanat ve El Sanatları Konservatuarı'nda yapılacağını aktaran Schiappa, yaza kadar ifade özgürlüğü, araştırma, gençlik, entegrasyon konuları çerçevesinde çok sayıda yuvarlak masa toplantısı ve atölye düzenleneceğini ifade etti.

'Laiklik, dinlere karşı baskı silahı değildir'

Schiappa, kurulan çevrim içi platformla 50 bin gencin fikrinin alınacağı bilgisini paylaştı.

Tüm bu fikir alışverişinin Fransız laikliği etrafında kenetlenme fırsatı sunduğunu savunan Schiappa, "Laiklik, dinlere karşı baskı silahı değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Sendikalardan Bakan'a 'katılmayacağız' cevabı

Schiappa’nın oturumlara katılmaya davet ettiği dernek ve sendikalardan Fransa Demokratik Çalışma Federasyonu (CFDT), bu girişime katılmayacaklarını bildirdi.

CFDT Ulusal Sekreteri Frederic Seve, Twitter’dan yaptığı açıklamada, 'Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler' yasa tasarısının zaten birçok sorunu beraberinde getirdiğini, laikliğin sürekli gündem yapılmaması gerektiğini vurguladı.

La CFDT a déjà dit à la ministre que ce genre d’initiative était mal choisie alors que la loi confortant les principes républicains est encore dans les tuyaux (et pose bien des problèmes). Il faut arrêter de faire de la laïcité un objet d’agitation médiatique permanent. https://t.co/xjHpWYT3aq — Frédéric Sève (@fredericseve) April 18, 2021

​Sendikanın Genel Sekreteri Laurent Berger de CFDT olarak Bakan'a daha önce 'hayır' dediklerini, bu girişimin parçası olmayacaklarını belirtti.

Val-d'Oise milletvekili Aurelien Tache, 'sahte bir gösteri' olduğunu belirttiği bu girişimin durdurulmasını istedi.