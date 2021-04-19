Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Montpellier ziyareti sırasında protesto edildi

Macron, güvenlik politikalarına desteğini göstermek için İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ile Montpellier kentine gitti.

Cumhurbaşkanı, Montpellier merkez karakolunda farklı birimlerden polislerle bir araya geldi.

Halktan 'Macron istifa' sloganları

Karakol binası dışında toplanan kalabalık, Macron ve İçişleri Bakanı Darmanin'i yuhaladı. Kalabalık ayrıca polis şiddeti ve genel güvenlik yasa tasarısı karşıtı slogan attı.

Fransa Cumhurbaşkanı, daha sonra gittiği La Paillade Mahallesi'nde bir kamu kurumu önünde toplanan kalabalık tarafından istifaya çağrıldı.

🚩Le président Emmanuel #Macron a été sifflé et hué lors de son déplacement sur le thème de la sécurité cet après-midi à #Montpellier. Le chef de l’État a ensuite visité un ancien point de deal et discuté avec les habitants et policiers. pic.twitter.com/AnsyDhmACP — Politikeur (@Politikeur) April 19, 2021

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