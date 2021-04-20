İngiltere'de koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesini kutlamak isteyen İşçi Partisi lideri, bardan kovuldu

Ülke genelinde kademeli olarak normale dönüş planları kapsamında 12 Nisan'da yeme-içme mekanları bahçe ve teras gibi açık alanlarda hizmet vermeye başladı. Ana muhalefet lideri Sir Keir Starmer, tedbirlerin gevşetilmesini kutlamak için ziyaret ettiği bir mekanda kötü bir sürprizle karşılandı.

Bath kentinde bir bara uğrayan İşçi Partisi lideri, mekanın sahibi tarafından kovuldu.

İşletme sahibi Rod Humphris, hükümetin aldığı önlemler karşısında İşçi Partisi'nin tutumunun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyerek Starmer'a öfkeli sözler sarf etti.

Humphris, "yaşlılar ölüyor diye ekonomiyi feda ettiler" diyerek muhalefet liderini mekandan kovdu.

Keir Starmer is told to leave the Raven. The team ducked inside after a confrontation pic.twitter.com/UujAx8gnbd — Stephen Sumner (@StephenSumner15) April 19, 2021

Mağazalar kapılarını yeniden açtı

İngiltere'de salgınla mücadelede 5 Ocak'tan bu yana devam eden "ulusal karantina" kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında mağaza, berber, spor salonları ve kütüphaneler 97 günün ardından 12 Nisan itibarıyla yeniden hizmete girdi.

İkinci aşamada berberler, mağazalar, kütüphaneler yeniden açılacak, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilere servis yapmasına izin verildi.

Spor salonları ve kapalı yüzme havuzları, hayvanat bahçeleri, toplum merkezleri ve açık eğlence mekanları da faaliyet göstermeye başladı.

Ülke içinde seyahatler yeniden başlarken, aynı hane üyelerinin birlikte seyahat etmesine de izin verildi. Kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında düğün ve nişan merasimlerinin 15 kişiyle, cenaze törenlerinin de 30 kişiyle yapılmasına da izin verilmiş oldu.

Üçüncü ve dördüncü aşama

17 Mayıs'tan itibaren başlayacak 3. aşamada, vatandaşlar, açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda da 6 kişiye kadar bir araya gelebilecek, restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak.

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanları açılacak, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek.

Konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek, düğünlere 30'a kadar kişinin katılımı serbest hale gelecek.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.