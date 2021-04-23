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    İngiltere- Koronavirüs

    Araştırma: Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca-Oxford aşısı tek dozda bile etkili

    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
    Avrupa
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    İngiltere'de yüz binlerce koronavirüs test sonucunun analiz edilerek yapılan araştırma, Pfizer ve AstaZeneca aşısından birinin ilk dozunu vurulmanın yüzde 65 koruma sağladığını ortaya koydu. Aşının ilk dozu gençleri olduğu kadar yaşlıları da koruyor. Bilim insanlarına göre bu da ülkenin yaşlıların aşılanmasına öncelik verme kararını destekliyor.

    Oxford Üniversitesi ve İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin Aralık 2020- Nisan 2021 arasında ülkedeki 350 binden fazla kişinin koronavirüs testini analiz ettiği araştırmanın sonuçları yayınlandı.

    AstraZeneca- Oxford Üniversitesi'nin koronavirüse karşı birlikte geliştirdiği aşının veya Pfizer- BioNTech aşısının tek dozu, vakaları neredeyse üçte iki oranında düşürüyor; hem gençleri hem de yaşlı ve hastalığı daha ağır geçirme tehlikesi bulunanları koruyor. İngiltere'de bu iki aşının yanında Moderna aşısı da kullanımda. 

    ​Araştırmaya göre ilk dozdan 21 gün sonra yeni koronavirüs vakalarında yüzde 65'lik düşüş yaşandı. Ayrıca söz konusu aşılar, semptom göstermeyen vakalara karşı yüzde 57 etkiliyken semptom gösterenlerde yüzde 72'lik etkililik sağladı.

    Bununla birlikte Pfizer- BioNTech aşısının ikinci dozunu yaptırmak koruyuculuğu daha da artırdı; semptom gösteren vaka sayısında yüzde 90, göstermeyen vakalarda da yüzde 70'lik düşüş gözlendi. AstreZeneca- Oxford aşısı daha sonra onaylandığı ve kullanıma sokulduğu için bu aşının ikinci dozunun etkileri henüz ölçülemedi.

    Araştırmada yer alan bilim insanları, İngiltere'nin ikinci doz aşıları ikinci plana atarak yaşlı ve hastalığı ağır geçirme tehlikesi bulunanlara ilk dozun yapılmasına öncelik vermesi kararının bu sonuçlarla desteklendiğini söyledi. Dr Koen Pouwels, "Aşıların yaşı daha büyük olan yetişkinler ve uzun süreli sağlık sorunları bulunanlarda daha az etkili olduğuna dair bir kanıt bulunamadı" dedi.

    Araştırma ekibinin ortaya koyduğu bir diğer bulgu da antikorla ilgili. Buna göre özellikle yaşlılarda Pfizer- BioNTech aşısının ilk dozu sonrası vücuttaki antikor seviyesi hızla yükseldi, ardından düşüş gösterdi. AstraZeneca- Oxford aşısında da hemen hemen aynı durum gözlendi. Ancak Dr David Eyre, bağışıklık yanıtı farklılık gösterse dahi aşının ilk dozunu vurulanların yüzde 95'inde antikor yanıtının yüksek olduğunun altını çizdi.

    Gençlerde ise tek dozu aşı sonrası antikor seviyesi, koronavirüsle enfekte olduktan sonra vücutta oluşan antikor seviyesiyle eş değer. Yaşlılarda ise bu orana erişilebilmesi için iki doz aşı gerekiyor.

    Etiketler:
    Antikor, Yaşlı, BioNTech, Pfizer, Koronavirüs aşısı, Oxford Üniversitesi, AstraZeneca, İngiltere
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