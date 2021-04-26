Almanya’da ‘George Floyd’ vakası: Alman polisinin, Türk iş insanına uyguladığı şiddet görüntülendi

Almanya'nın Duisburg kentinde polis, Türk iş insanı Emre Tümsek'i işyerinin önünde darp etti. Tümsek, "Bir anda üzerime çuvallanıp yere yatırıp kelepçe taktılar. Tıpkı Amerika'daki Geoge Floyd'a yaptıkları gibi boynuma diziyle bastırdı" dedi.

Almanya'nın Duisburg şehrinde yaşayan 43 yaşındaki iş adamı Emre Tümsek, iş yerinin önünde polis şiddetine maruz kaldı.

Oto yedek parça ticareti ve müteahhitlik yapan Tümsek, sokak ortasında uğradığı ve çevreden geçenlerin kaydettiği görüntüleri "Almanya’da şu an işverenlerin hali" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Polis şiddeti sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü.

3 dakikayı aşan videoda biri kadın, diğeri erkek iki polisin Tümsek'i yüzüstü yatırıp ters kelepçelediği, elleri ve zaman zaman dizleri ile Tümsek'i başından, boynundan ve sırtından yere bastırdığı görülüyor.

'George Floyd gibi muamele gördüm'

Yaşadığı polis şiddetine ilişkin konuşan Tümsek, "Bir anda üzerime çuvallanıp yere yatırıp kelepçe taktılar. Tıpkı Amerika'daki Geoge Floyd'a yaptıkları gibi boynuma diziyle bastırdı. Nefes almakta zorlandım ve bir anda aklıma George Floyd geldi. Bir iş insanına hiç suçu yokken yapılacak iş değil bu. Ben, gelirim sizinle karakola, pasaportumu da getiririm dememe rağmen, beni dinlemediler. Sonra karakola götürdüler, ters kelepçe ve maske ile beni 4 saat hücrede tuttular" ifadelerine yer verdi.

Tümsek, duyduğu gürültü üzerine sokağa çıktığını ve ne olduğunu anlamadan iş yerinin önünde polis şiddetine maruz kaldığını, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Özellikle son dönemlerde bölgelerinde artan polis şiddetine dikkat çeken Tümsek, "İş yerimizin önünde gürültü oldu. Polis birini mi arıyordu bilmiyorum, dışarı çıkıp 'Nasıl yardımcı olabilirim' diye sordum. Hiçbir gerekçe göstermeden ve sebepsiz yere üzerime çullandılar. Uzun süre yerde yatırıp boynuma bastırdılar, bir an nefes alamadım ve öleceğimi zannettim. Şu an yaşadığıma seviniyorum" diye konuştu.

'Hukuki yoldan hakkımı arayacağım'

Kelepçeli olarak polis aracına bindirildiğini ve karakola götürüldüğünü aktaran Tümsek, şunları söyledi:

"İşkence araçta da devam etti, ben de yardım butonuna bastım. Bunun üzerine bana Alman milli marşını dinlettiler. Daha önce böyle bir şey ne gördüm ne de duydum. Bana iki maske takıp kelepçeli şekilde hücreye attılar. Yaklaşık 4 saat içerde tuttular. Ailem de olayı öğrendiğinde şok oldu. Hepimiz çok perişanız. Hiç suçum yokken böyle bir şeyin başıma gelmesini kabul edemem. Hem Alman hem de Türk vatandaşı olarak hukuki yoldan hakkımı arayacağım. Bu işin peşini asla bırakmam. Ben, yirmiden fazla insana iş veriyorum. Araba parçası işimin yanı sıra inşaat işi yapıyorum. Şimdi Düsseldorf Havalimanı inşaatını yapıyorum. Yapılan bu davranışı asla unutmam. Bana bunları yaşatan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım."

Polisin şiddet uyguladığına yönelik iddialarla ilgili soru yöneltilen Duisburg polisinden henüz yanıt gelmedi.