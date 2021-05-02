Berlin’de 1 Mayıs gösterileri: Polis ve protestocular çatıştı

Almanya’nın başkenti Berlin’in birkaç farklı noktasında 1 Mayıs nedeniyle gösteri ve yürüyüş düzenlendi. Gündüz gerçekleştirilen barışçıl 1 Mayıs yürüyüşleri sakin geçerken, akşama doğru gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Büyük çoğunluğu aşırı sol gruplardan oluşan göstericiler, Hermannplatz Meydanı’nda toplandı. Burada yapılan konuşmaların ardından ise yürüyüş başladı.

Polis, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüş sırasında sık sık maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu. Sakin başlayan gösterilerde, bir grup göstericinin polislere taş, şişe ve maytap atmaya başlaması ile tansiyon yükseldi. Göstericiler, yol kenarındaki çöp konteynerlerini yolun ortasına çekerek, ateşe verdi ve barikatlar kurdu. Bazı göstericiler ise çevredeki binalarda yaşayan bölge sakinlerinin evlerine şişe fırlattı. Polis ise göstericilere biber gazı ile müdahale etti.

Olaylarda yaralananlar olduğu ve çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Göstericilerin çıkardığı yangınları söndürmek ve göstericileri dağıtmak amacıyla tomalar kullanıldı.

Öte yandan Berlin’de 1 Mayıs gösterilerinde toplamda 5 bin polisin görev yaptığı belirtildi.