Yunanistan'da kafe ve restoranlar altı ay sonra yeniden açıldı

Yunanistan'da restoran ve kafelerin açık alanları, altı ay süren Kovid-19 kapanma sürecinin sonunda tekrar açıldı.

Yunanistan, turizm sektörünün önünü açmak için kısıtlamaları kademeli olarak hafifletiyor. Bugünden itibaren ülkedeki restoran, kafe ve barların açık alanları hizmete başladı.

İşletmelerde masaların sosyal mesafeye göre dizilmesi zorunluyken, bir masada en fazla 6 kişi oturabilecek. Müşterilere ayakta hizmet ve müzik ise yasak.

Ayrıca ülkede uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da akşam saat 9'dan 11'e çekildi. Restoran, kafe ve barların sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan 15 dakika önce mekanları kapatması gerekiyor.

Turizm işletmelerinin ve hizmetlerinin ise 15 Mayıs'ta yeniden açılması planlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda ülkede sokağa çıkma yasağına vatandaşların büyük bir kısmının uymadığı görülmüştü. Sadece paket servis yapmasına izin verilen işletmelerin önünde uzun kuyruklar oluştuğu görülmüştü.

Cumartesi gününden itibaren elde edilen en son rakamlara göre, yaklaşık 11 milyonluk ülkede pandeminin başlamasından bu yana yaklaşık 10 bin 500 ölüm ve 346 bin 500 vaka görüldü.

30 yaş ve üstünün aşılanmaya başladığı Yunanistan'da şimdiye kadar 2 milyondan fazla kişi ilk doz, 944 bin kişiye ise tam aşılanma yapıldı. Ayrıca, çarşamba gününden itibaren ülkede tek dozluk Johnson & Johnson aşısı da uygulanmaya başlanacak.