Danimarka, AstraZeneca'dan sonra Johnson&Johnson aşısını da aşılama programından çıkardı

Danimarka'da Sağlık İdaresi, Johnson&Johnson'ın aşısını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programından çıkardığını açıkladı. Aşıların ne yapılacağı ile ilgili bilgi ise henüz paylaşılmadı.

Danimarka Sağlık İdaresi, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yaptığı açıklamada, Johnson&Johnson şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıyla çok nadir kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı bulunabileceği yönündeki duyurusu hatırlatıldı.

#BREAKING Denmark drops Johnson & Johnson from Covid vaccination programme pic.twitter.com/oXBkM7hZDx — AFP News Agency (@AFP) May 3, 2021

​Danimarka'da Kovid-19 salgınının kontrol altında olduğu ve diğer aşılarla programa iyi şekilde devam edildiği aktarılan açıklamada, risk almaya değmeyeceği için Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısının programdan çıkarıldığı kaydedildi.

Tek doz olarak uygulanan Johnson&Johnson aşısından 8.2 milyon doz sipariş verilen ülkede, aşıların ne yapılacağı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Biontech/Phfizer ve Moderna aşılarıyla Kovid-19 aşılama programına devam eden Danimarka, 14 Nisan'da AstraZeneca aşısını da aşılama programından çıkarmıştı.