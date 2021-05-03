Viyana'da Kovid-19 nedeniyle bir aydır kapalı olan alışveriş merkezleri yeniden açıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki günlük artış nedeniyle 1 Nisan'dan itibaren kapalı tutulan alışveriş ve kişisel bakım merkezleri yeniden hizmete girdi.

Günlük vaka ve özellikle yoğun bakım hasta sayısındaki artış nedeniyle ülkenin doğusunda yer alan eyaletlerdeki sıkı kapanma koşulları sona erdi.

Mağazalar, perakende satış noktalarının yanı sıra müze, kütüphane ve hayvanat bahçeleri de belirli tedbirlere uyulması koşuluyla yeniden hizmet vermeye başladı.

Kuaför, güzellik salonu gibi kişisel bakım merkezlerinde hizmet alabilmek için müşterilerin negatif PCR ya da antijen test sonucu göstermesi gerekiyor.

Tüm gün uygulanan dışarı çıkma kısıtlaması da 20.00-06.00 arasında sürecek.

Avusturya'da son 24 saatte 1091 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 623 bin 201'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15, artışla 10 bin 260'a yükseldi.

Öte yandan günlük vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamada kat edilen ilerleme nedeniyle hükümet, 19 Mayıs'ta restoran, otel, kültür ve spor merkezlerinin belirli kurallarla yeniden açılacağını duyurmuştu.