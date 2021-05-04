AİHM'den Filiz Kerestecioğlu kararı: İfade özgürlüğü ihlal edildi

AİHM, HDP'li Filiz Kerestecioğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması üzerine yaptığı başvuruda Türkiye'yi mahkum etti. Mahkeme, Kerestecioğlu'nun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili yaptığı bireysel başvurusuyla ilgili kararını açıkladı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, mahkeme bire karşı altı oyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğü hakkını düzenleyen 10. maddesinin ihlal edildiğine karar verdi ve Kerestecioğlu'na toplam 5 bin euro manevi tazminat, 4 bin euro mahkeme masrafı ödenmesine hükmetti.

Daha önce verdiği Selahattin Demirtaş kararına atıf yapan AİHM, bu davada da 20 Mayıs 2016'da yapılan anayasa değişikliğinin terörle mücadeleye ilişkin olduğunu ve siyasi fikirlerini açıklamaktan ötürü vekillerin bu yasalar kapsamında mahkum edilemeyeceğini belirtmişti. Kerestecioğlu'nun başvurusunda da aynı karara dayanarak ifade özgürlüğünün engellendiğine karar verildi.

Kararla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kerestecioğlu, "Bugün, dokunulmazlığımın kaldırılmasına ilişkin başvuruma AİHM 10. maddeden ihlal verdi. Sevgili avukatlarım Ayşe Akkaya, Gülşah Kaya ve uzaklardan bile yetişen Ayşe Bingöl’e çok teşekkürler. İyi ki kadın avukatlar var. İyi ki emeğimizi görünür kılan dayanışmamız var" ifadelerini kullandı.