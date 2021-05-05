İspanya solunun haylaz çocuğu, uğruna başbakan yardımcılığından ayrıldığı Madrid seçimini kaybedince siyaseti bıraktı

AB üyesi İspanya'yı 2008'de teslim alan mali krizle mücadele adına dayatılan kemer sıkma politikalarına karşı patlak veren Indignados (Öfkeliler) hareketinden Podemos (Yapabiliriz) adında bir siyasi parti çıkaran Pablo Iglesias, 42 yaşında siyaseti bıraktığını açıkladı. AB siyasi skalasında radikal sol diye nitelenen partisini adım adım popüler hale getiren ve son olarak koalisyon hükümeti ortağı yapan Pablo Iglesias, geçen haftalarda merkezi hükümetteki başbakan yardımcılığı görevini başkentin bulunduğu Madrid özerk bölgesi için yapılan seçimlerde bölge başkanı adayı olarak yarışmak için bırakmıştı. Ancak sağcı Halk Partisi'nin (PP) adayı Isabel Diaz Ayuso karşısında salı gecesi seçim hezimeti yaşayan Iglesias, duygusal bir açıklama yaptı.

🗣 "La gente ha entendido la importancia de estas elecciones y que nos jugamos pararle los pies a la mentira y al odio de la extrema derecha. Hoy va a haber una enorme lección democrática".@PabloIglesias #4MQueHableLaMayoría pic.twitter.com/YAIZ2NpsoD — PODEMOS (@PODEMOS) May 4, 2021

Madrid özerk bölgesi seçimlerinin faşist Franco diktatörlüğünün uzantısı PP'nin zaferiyle sonuçlanmasını 'trajedi' diye niteleyen at kuyruğu saçlı siyasetçi, "Başarısız olduk" diyerek ekledi:

"Parti siyasetini tamamen bırakıyorum. Siyasi güçlerimizin ihtiyaç duyduğu liderliğin yenilenmesine engel oluşturmayacağım."

Lo que es honesto y obligatorio decir sobre la dimensión histórica de @PabloIglesias no cabe en un tuit.



Hoy simplemente gracias por tantísimo, jefe.



Y vosotr@s... no olvidéis todo lo que nos ha enseñado. ¡A seguir peleando desde lo sembrado y lo construido por un país mejor! pic.twitter.com/JBPPwca1lD — Pablo Echenique (@PabloEchenique) May 5, 2021

2023'te düzenlenecek genel seçimlerde başbakan adayı olmayacağını daha önce açıklamış bulunan Iglesias'ın siyaseti bırakması, Ocak 2014'te kurduğu Podemos'la bir değişim rüzgarı getirdiği İspanyol siyaseti açısından kayıp olarak değerlendirildi.

İspanya'da 1980'lerden beri PP ile Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) arasında gidip gelen iki parti dinamiğini kıran Podemos, hem sağ hem soldan küçük partilerin meclise girmesi, siyasette söz sahibi olması ve ve iktidarı etkilemesinin yolunu açtı.

2016'da Iglesias'ın kurduğu Unidas Podemos adlı sol partiler ittifakı seçimde önemli kazanımlar elde ederek nefesini PSOE'nin ensesinde hissettirdi.

Ancak anaakım sol siyasetin yerini ilerlemeci solun almasına yönelik radikal vizyonunu tam manasıyla gerçekleştiremeyen Iglesias'ın, 2019'da PSOE lideri Pedro Sanchez'le koalisyon anlaşmasına varmaması, seçimlerin yenilenmesine yol açtı. Sonuçta Başbakan Sanchez'le koalisyon kurup 1.5 yıldır devam ettiren Iglesias, kendisinden sonra Podemos liderliği için Yolanda Diaz'ı işaret ediyor.