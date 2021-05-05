Fransa'da kalabalıklarla hareket serbestisi için sağlık pasaportu şartına meclisten ilk onay

Meclis yasa komisyonundan geçen tasarı, 1000'den fazla kişinin bulunacağı etkinlik ve mekanlara giriş için yurttaşların sağlık pasaportu göstermesi şartını koşuyor. Bazı milletvekilleri böyle bir yasanın ayrımcılığa yol açacağı ikazında bulundu.

Kovid-19 pandemisi sürecinde Avrupa Komisyonu'nun AB'nin onayladığı aşıları olmuş kişilere seyahat kısıtlamalarının kalkmasını önermesi sonrası, Fransa'da 'sağlık pasaportuyla' hareket serbestisine yönelik bir adım geldi. Fransız hükümetinin meclise sunduğu kalabalık etkinliklere ve mekanlara giriş için sağlık pasaportu şartına, yasa komisyonu yeşil ışık yaktı. Ancak bazı milletvekilleri böyle bir yasanın ayrımcılığa yol açacağı uyarısında bulundu.

Meclis yasa komisyonundan geçen yasa tasarısı, 1000'den fazla kişinin bulunacağı etkinlik ve mekanlara giriş için yurttaşların sağlık pasaportu göstermesi şartını koşuyor. Sağlık pasaportunun kişinin aşı olduğu ya da Kovid-19 testinin negatif sonuçlandığını yahut Kovid-19 geçirip iyileştiğini göstermesi gerekiyor.

Daha önce hükümete danışmanlık yapan Ulusal Bilimsel Araştırma Komisyonu, aşı ve test statüsünü gösteren dijital belge çıkarılması teklifini onaylamıştı.

© REUTERS / DADO RUVIC AB'de kullanıma girmesi planlanan dijital Kovid-19 bağışıklığı pasaportu illüstrasyonu

Sağlık Bakanı Olivier Veran, meclisten ilk onayı alan sağlık pasaportunun süper yayıcı etkinlikleri önlemek için tasarlandığını, gündelik yaşam faaliyetlerinde kullanılmasının sözkonusu olmadığını söyledi.

Ancak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un müttefiklerinin de aralarında olduğu bazı milletvekilleri, sağlık pasaportu teklifini kaygıyla karşıladı.

Macron'un LaREM partisinden Pacome Rupin, "Ayrımcılık gibi duruyor, benim için bir emsal" dedi.

Cumhuriyetçiler partisinden Philippe Gosselin, tasarıda iç mekan-dış mekan ayrımı güdülmediğine dikkat çekerken, Demokratik Hareket'ten Philippe Latombe tasarının çok muğlak bir dille yazıldığından şikayet etti. Solcu parti LFI'den Eric Coquerel, tasarı yasalaştığında ayrımcılığın sınır tanımayacağını iddia etti.

Macron, geçen hafta Le Parisien gazetesine verdiği röportajda, sağlık pasaportunun asla Fransızlar arasında ayrımcılığa neden olacak bir erişim hakkına dönüşmeyeceğini vaat etti. Cumhurbaşkanı, sağlık pasaportu taşımanın, arkadaşları ve restoran, sinema gibi gündelik yaşam mekanlarını ziyaret için zorunlu olmaması gerektiğini, sadece stadyum, festival, fuar ve sergi gibi kalabalık alanlara giriş için zorunlu tutulacağını söyledi.