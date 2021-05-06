İtalya'da polis öldüren 2 ABD vatandaşına müebbet hapis cezası

İtalya'nın başkeni Roma'da, 2019 yılında Mario Cerciello Rega isimli İtalyan polisini 11 bıçak darbesiyle öldüren ABD vatandaşları Finnegan Lee Elder ve Cristian Gabriel Natale Hjorth hakkında müebbet hapis cezası verildi.

Çarşamba günüABD vatandaşları, cinayet, saldırı, kamu görevlisine direnme ve bir uyuşturucu satıcısının sırt çantasını çaldıkları için gasptan

Savcılar, duruşma sırasında Elder'ın Rega'yı Kaliforniya'dan aldığı bir bıçakla yaklaşık 11 kez bıçakladığını ve Natale-Hjorth'un da cinayetten sonra bıçağı saklamasına yardım ettiğini savundu.

Elder'ın avukatlarından Renato Borzone da, 14 ay süren duruşmada, Elder'e aşırı paranoyaya neden olan zihinsel sağlık sorunları teşhisi konduğunu ve bu nedenle Rega ile karşılaştığında 'kısa devre yaptığını' savundu.

Ne olmuştu?

2019 yılında yaşanan olayda, Roma'da satın aldıkları uyuşturucunun ezilmiş Asprin olduğunu fark eden ABD'li 2 kişi, satıcının sırt çantasını çalarak uzaklaşmışlardı.

Uyuşturucu satıcısıyla paralarının iadesi veya uyuşturucu karşılığında pazarlık yapan kişiler, satıcının durumu polise haber vermesi üzerine satıcıyla birlikte sivil giyimli iki polisle bir araya gelmişlerdi.

Buluşmada çıkan kavgada, ABD vatandaşları polisi '30 saniye içerisinde 11 kez bıçaklayarak' öldürmüştü.