AB Konseyi Başkanı Michel'den patent açıklaması: Somut bir öneri konur konmaz bu konuyla ilgilenmeye hazırız

AB Konseyi Başkanı Michel, ABD'nin aşı patentleri konusundaki teklifini tartışmaya hazır olduklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, dün Portekiz’de başlayan iki günlük zirvede, aşılarda patentlerin kaldırılması konusunu da görüştü.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanıkonuyla ilgili açıklamasındaABD'nin aşı patentleri konusundaki teklifini tartışmaya hazır olduklarını söyledi.

Michel, "Somut bir öneri masaya konur konmaz bu konuyla ilgilenmeye hazırız" dedi.

ABD yönetimi, koronavirüs aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini ve Dünya Ticaret Örgütün'de (DTÖ) konuyla ilgili gerekli müzakerelere katılacaklarını bildirmişti.