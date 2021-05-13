Koronavirüsün ağır vurduğu İtalya'da Draghi başbakanlık maaşından feragat etti

İtalya'nın koronavirüs pandemisine rağmen geleneksel hükümet krizlerinden birine tutulması üzerine şubatta başbakanlık koltuğuna oturan ekonomist Mario Draghi'nin bu görev için maaş almadığı ortaya çıktı.

İtalyan siyasetçilerin vergi beyannamelerini yayımlama yükümlülüğü vesilesiyle 110.000 euroluk brüt başbakanlık maaşından feragat ettiğini duyuran Mario Draghi, bu kararının gerekçesini açıklamadı.

Geçen yıl ilk koronavirüs dalgasının en ağır vurduğu ülkelerin başını çekmek, İtalya'nın zaten kırılgan ekonomisine ağır yara aldırdı.

AB'deki mali kriz sırasında euro'yu kurtardığı gerekçesiyle 'Süper Mario' lakabıyla anılan eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin ise iki yüklü emeklilik maaşının yanısıra 10 evin ve 6 arsanın sahibi olma konumu var. 74 yaşındaki teknokrat lider, dün yayımladığı 2020 vergi beyannamesine göre 2019'da 583 bin 470 euro brüt gelir elde etmiş durumda. Bunun yıllık 498 bin 144 eurosu, geçmişteki Hazine Genel Direktörlüğü ve Merkez Bankası Başkanlığı görevlerinden kaynaklanan iki emekli maaşından geliyor.

Draghi's 2020 tax return showed he received gross income of 583,470 euros.

Of this, 498,144 euros came from state pensions he receives from his previous jobs as director general of the Treasury and governor of the Bank of Italy https://t.co/kXkAR91cOi via @YahooNews — gavin jones (@gavinjones10) May 13, 2021

Unimercatorum Üniversitesi'nin siyasi iletişim uzmanı Massimiliano Panarari, Draghi'nin başbakanlık maaşından feragat etmesini, 'ekonomik krizin vurduğu İtalyanlarla dayanışma gösterisi' olarak değerlendirdi. Panarari, "Popülist bir jest olarak da görülebileceğinden Draghi'nin bir izahat getirmesi daha iyi olurdu" dedi.

Popülist çizgideki parlamentonun en büyük partisi 5 Yıldız'ın milletvekilleri de maaşlarının büyük bölümünü almıyor.

LUISS Üniversitesi'nin siyasi bilimler profesörü Giovanni Orsina, "Draghi'nin görevini ülkesine hizmet olarak gördüğü için bunu yaptığını sanıyorum" dedi.

2001 yılında 54 yaşındayken Hazine Genel Direktörlüğünü bırakarak Londra'daki Goldman Sachs yatırım bankasında üst düzey göreve geçen Draghi, 64 yaşındayken de İtalya Merkez Bankası Başkanlığından ayrılmıştı.

İtalyan medyasına göre Draghi 59 yaşından beri Hazine görevi için ayda 15 bin euro emeklilik maaşı aldı.

Draghi'den önceki Başbakan Giuseppe Conte, hak ettiği maaşın yüzde 20'sinden feragat ederek 90 bin euro alıyordu.

Geçmişte de Paolo Gentiloni (2016-18), Enrico Letta (2013-14) dahil bir dizi başbakan maaş almamıştı, ama bu, aynı zamanda milletvekili olmalarından ve yasaların iki görev için maaş almayı yasaklamasından kaynaklanıyordu.

2011-13 arası başbakanlık yapan Mario Monti de ömür boyu senatör seçilince maaş almamıştı.