AB ülkelerinde 200 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, sosyal medya hesabından, 450 milyon nüfuslu AB içindeki aşılamalarda son duruma ilişkin bilgi paylaştı.
Heute haben wir die Marke von 200 Millionen Impfungen überschritten.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 19, 2021
Bis Ende Juli wollen wir 70 Prozent der Erwachsenen ein Impfangebot machen.
Gemeinsam überwinden wir die Pandemie. #StrongerTogether pic.twitter.com/dVl7TosQBL
AB ülkelerinde aşılamaların hız kazandığına dikkati çeken Von der Leyen, şu ana kadar 200 milyondan fazla doz aşının uygulandığını belirtti.
Von der Leyen, salgınla mücadelede aşıların önemine işaret ederek, "Temmuz ayına kadar AB yetişkin nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak için yeterli doz sağlama hedefi yolunda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.
Toplamda 6 aşı sözleşmesi bulunuyor
Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB onayı almış durumda ve uygulanıyor.
AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak yaz aylarında 450 milyon nüfusluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini temmuz ayına kadar aşılamayı hedefliyor.
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