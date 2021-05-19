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    İspanya Faslı göçmenler

    İspanya, son iki günde Fas'tan gelen 8 bin göçmenden 5 bin 600'ünü geri gönderdi

    © REUTERS / JON NAZCA
    Avrupa
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    İspanya İçişleri Bakanlığı, Kuzey Afrika'da İspanya'ya bağlı Ceuta kentine 17 Mayıs'tan bu yana yasa dışı yollardan geçiş yapan 8 bin kadar düzensiz göçmenin çoğunluğunu Fas'a geri gönderdiğini açıkladı.

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Ceuta'ya giriş yapanlardan geri gönderilen veya gönüllü olarak dönüş yapan düzensiz göçmenlerin sayısının 5 bin 600'ü bulduğu bildirildi.

    İspanya, 2005 yılından bu yana Ceuta ve Melilla kentlerinde uyguladığı ve insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle zaman zaman Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirilen 'sıcak geri gönderme' adı verilen yöntemi Ceuta'da yine kullandı.

    Son iki gün içinde yasa dışı yollardan yüzerek ya da yürüyerek sınırı geçen, çoğunluğu Faslı düzensiz göçmenler, İspanyol güvenlik güçleri tarafından hemen Fas tarafına geri gönderilirken, şimdiye kadar buna ilişkin ciddi bir eleştiri gelmedi.

    Öte yandan, Ceuta'ya geçen ve reşit olmadıkları için özel statüleri bulunan yaklaşık 1500 düzensiz göçmenin İspanya'nın farklı bölgelerine dağıtılmasının planlandığı açıklandı.

    İspanya Faslı göçmenler
    © AA
    İspanya, Fas'tan gelen 6 bin göçmenden 2 bin 700'ünü geri gönderdi

    Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı Ione Belarra, ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinin temsilciyle yaptığı toplantının ardından, söz konusu çocuk göçmenlerin 200'erli gruplar halinde özerk bölgelere dağıtılması konusunda anlaşma sağlandığını ve en kısa zamanda bunun yapılabileceğini duyurdu.

    İspanya ile Fas arasındaki diplomatik krizi derinleştiren Ceuta kentindeki düzensiz göçmen geçişi, Fas'ın bugün sınır kontrolüne tekrar başlamasıyla büyük ölçüde durdurulmuştu.

    Bölgeye polis, jandarma ve asker takviyesi de yapan İspanyol hükümeti, "Göçmen krizinden farklı olarak sınıra saldırı var" dediği mevcut durumun kısa sürede normale döneceğini savunuyor.

    Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginlikler yaşanan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

    İspanya hükümeti, Gali'nin insani yardım gerekçesiyle getirildiğini açıklasa da Fas hükümeti Madrid Büyükelçisi Karima Benyaich'i istişarelerde bulunmak üzere Rabat'a çağırmıştı.

    Etiketler:
    göçmen krizi, Kaçak göçmen, göçmenler, Göçmen, Fas, Ceuta, İspanya
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